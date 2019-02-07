Google удаляет из поиска запрещенные в РФ сайты

После выплаты штрафа Google начал выборочно удалять ссылки на сайты запрещенные в Российской Федерации.

Об этом сообщает Лига со ссылкой на Ведомости.

Однако по данным издания, компания удаляет не все ссылки, которые попали в реестр, а только 70% из них. При этом удаление происходит «вручную» - Google не подключился к реестру Роскомнадзора, как другие поисковики в РФ, а каждый раз изучает основания для исключения того или иного сайта.

«Между Роскомнадзором и Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество. В настоящий момент результатами этого сотрудничества мы удовлетворены», - сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

В реестр попали сайты, которые по мнению Роскомнадзора имеют призывы к экстремизму, пропаганду суицида и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты.

Закон, обязавший поисковики подключиться к реестру запрещенных сайтов, начал действовать в РФ в сентябре 2018 года Роскомнадзор потребовал это от «Google», «Яндекс», «Спутник» и «Мэйл.Ру».

Напомним, что ранее после информации о марше против Путина в Москве, Россия расценила как экстремизм и закрыла доступ к «Преступности.НЕТ» для россиян.