В России от остановки сердца умер артист Сергей Юрский

Сергей Юрский В Москве на 84-м году жизни от остановки сердца умер народный артист РСФСР Сергей Юрский.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение», - сказала она.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Во время учебы на юридическом факультете Ленинградского университета начал участвовать в постановках Театра-студии ЛГУ. После 3-го курса продолжил обучение в Ленинградском театральном институте имени Островского. Его почти сразу пригласили работать в Большой драматический театр имени Горького.

Он снимался в фильмах «Человек ниоткуда», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.

Как известно, в 2014 году Сергей Юрский назвал отношение российских властей и общества к Украине «неожиданным и ужасным проявлением национального бескультурья», осудив стремление вмешиваться в дела соседней страны. Также, комментируя высказывания о Крыме как «исконно русской земле», актёр сравнил их с гипотетическими претензиями жителей современных Греции и Турции на обширные территории, принадлежавшие этим странам в прошлом.

Министерство культуры Украины включило Юрского в так называемый «белый список» артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии.