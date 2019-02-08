В России от остановки сердца умер артист Сергей Юрский

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Сергей Юрский
В Москве на 84-м году жизни от остановки сердца умер народный артист РСФСР Сергей Юрский.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дочь актера Дарью Юрскую.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение», - сказала она.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Во время учебы на юридическом факультете Ленинградского университета начал участвовать в постановках Театра-студии ЛГУ. После 3-го курса продолжил обучение в Ленинградском театральном институте имени Островского. Его почти сразу пригласили работать в Большой драматический театр имени Горького.

Он снимался в фильмах «Человек ниоткуда», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.

Как известно, в 2014 году Сергей Юрский назвал отношение российских властей и общества к Украине «неожиданным и ужасным проявлением национального бескультурья», осудив стремление вмешиваться в дела соседней страны. Также, комментируя высказывания о Крыме как «исконно русской земле», актёр сравнил их с гипотетическими претензиями жителей современных Греции и Турции на обширные территории, принадлежавшие этим странам в прошлом. 

Министерство культуры Украины включило Юрского в так называемый «белый список» артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии.

 

 

 

Людмила Жерновская

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