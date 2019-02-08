Исполком горсовета Николаева отказал в установке более 30 билбордов: «Хотите узаконить незаконные?»

В пятницу, 8 февраля, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета не согласовали три проекта решения, касательно предоставления разрешения на размещение внешней рекламы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проектам решений планировалось установить билборды разных размеров двум фирмам – «Украиночка», «Ротар Галерея» и ФОП Светлане Ротар. Всего рекламные конструкции собирались установить по 33 адресам сроком на 5 лет.

И.о. начальника управления архитектуры Александр Нефедов, докладывая по вопросу размещения рекламы для ООО «Ротар Галерия» отметил, что есть замечания юрдепартамента, которые касаются оформления технической стороны решения – печать, название, но в принципе по решению никаких замечаний нет.

В тоже время член исполкома Владимир Тимошин возмутился словам Нефедова, что фактически замечаний нет, но юрдепартамент предоставил замечания по каждому пункту решения. Также он отметил, что по большинству адресов уже есть рекламные конструкции, которые ранее были установлены незаконно, а теперь чиновники хотят узаконить их.

При этом Нефедов отметил, что данные документы уже год рассматриваются исполнительной властью.

— По всем этим документам, которые вам предоставили, соблюдены нормы ДБН – 50 метров от перекрестка и так далее? Как можно определить улица Троицкая угол улицы Набережной, с какой стороны «угол», какой конкретно адрес, какой перекресток? Как это определить? - интересовался Тимошин.

Александр Нефедов

К тому же, член исполкома Михаил Беседин поднял вопрос касательно комплексной схемы размещения рекламы. В частности чиновники постоянно заявляют, что она еще в процессе разработки, но в скором времени вынесут на утверждение исполкому, но сроки постоянно переносят.

— Схема размещения. В этом году программой социально-экономического развития предусмотрены средства, она будет рассмотрена. По проспекту Мира она сделана, проходит последние согласования, перед вынесением на рассмотрение исполкома. Мораторий как документ, принятый органом местного самоуправления отсутствует еще, - отметил Нефедов.

Также Сергей Станишевский заявил, что не будет поддержывать вопросы, связанные с размещением новых рекламных конструкций, пока не будет принята комплексная схема размещения. Его поддержал и мэр Александр Сенкевич.

Перед голосованием Владимир Тимошин акцентировал внимание, что в проекте решения указываются одни адреса, а документы предоставлены на другие.

Сама предпринимательница Светлана Ротар отметила, что документы фирма подала еще три года назад, но исполнительная власть до сих пор не дала разрешение на размещение.

В итоге вопрос ООО «Ротар Галерея» члены исполкома не согласовали – «за» - двое, «против» - 2, все остальные воздержались. Решение не принято.

Такая же ситуация была и по вопросу ФОП Светланы Ротар.

— Если вы выносите проект решения, то так и напишете «не про разрешение», а «про то, что давайте узаконим незаконное установленное». Пишите своим русским языком, чего вы пишете про разрешение? – негодовал Тимошин.

Члены исполкома не поддержали данное решение.

Третьим проектом решения, по словам Нефедова, предлагалось разместить внешнюю рекламу ООО «Украиночка» в виде конструкции на крыше, а именно мультимедийный экран на проспекте Мира.

— Это фактически LED-телевизор, в городе это первая такая рекламная конструкция, если ее так можно назвать, - отметил чиновник.

Однако и такому нововведению не порадовались члены исполкома. В частности, Тимошин поинтересовался, вписывается ли этот телевизор в ту схему размещения рекламы по проспекту Мира, которую ранее презентовали на исполкоме и вообще в архитектуру города. На что Нефедов сообщил, что в схеме такой объект не учтен.

— Когда мы приведет в этом городе в какое-то одно соответствие? Будет этот экран в схеме, я с удовольствием проголосую. Пока этого экрана в схеме нет, я лично голосовать не буду, - заявил Тимошин.

В итоге и этот проект решения не набрал нужного количества голосов.

Напомним, что ранее члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в пятницу, 11 января повторно отказали в размещении новых билбордов на Херсонском шоссе на пять лет ООО «Домрент».

Ранее этот вопрос также не подержали члены исполкома, аргументировав это тем, что до сих пор не принят мораторий на наружную рекламу

Ранее сообщалось, что в Николаеве ведется работа по созданию документа по мораторию на размещение новых рекламных конструкций в городе.

Отметим, что ранее члены исполкома Николаевского горсовета возмутились тем, что по городу стало слишком много рекламных билбордов и требовали от чиновников информации о результатах инвентаризации рекламных конструкций по всему городу, так как в большинстве случаев у них нет на это разрешений.

Напомним, что в декабре 2017 года управление градостроения и архитектуры Николаевского городского совета начало вести работу по созданию реестра внешней рекламы, общее количество рекламных конструкций на тот момент составляло почти 3,5 тысячи.

Позже на доступной к просмотру всем гражданам карте начали публиковать результаты инвентаризации МАФов и планировали расширить этот список внешней рекламой.