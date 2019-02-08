С понедельника в 41 школе Николаева возобновят учебный процесс

С понедельника, 11 февраля, в 41 учебном заведении Николаева закончиться карантин.

Об этом сообщает управление образования Николаевского горсовета на своей странице в Facebook.

«С 11 февраля восстанавливаются учебные занятия в школах: №3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 35, 39, 40, 44, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, муниципальном коллегиуме, Академии детского творчества, гимназиях №2, 3, 4, экономических лицеях №1, 2, классическом лицее», - говорится в сообщении.

Напомним, что с 28 января в Николаеве постепенно закрывали школы на карантин. Изначально его объявили в 13 средних школах Николаева до 1 февраля включительно. При этом, на следующее утро к перечню школ добавилась еще одна - №10. 29 января, в еще 17 учебных учреждениях города Николаева объявили карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. При это в горздраве отмечают, что эпидемии гриппа и ОРВИ нет.

С 31 января образовательный процесс приостановили еще в 10 учебных учреждениях. С 4 февраля в школах города Николаева продлили карантин, вплоть до улучшения ситуации. А с 5-го ещё четыре школы закрыли на карантин. Позже, 7 и 8 февраля возобновили учебный процесс в четырех школах города.