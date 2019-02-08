ГАСК Николаева признал незаконным строительство дома в центре города – владельца обязали демонтировать фундамент

Управление ГАСК Николаевского городского совета провело внеплановую проверку по выполнению строительных работ по адресу: Большой Морской, 37, которая показала, что строительство незаконно.

Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

«По результатам проверки владелец привлечен к административной ответственности по ч.5 ст.96 КУоАП и направлено предписание об устранении нарушения требований градостроительного законодательства. В настоящее время владелец выполняет требования предписания путем демонтажа фундамента и переноса забора до линии застройки. Штраф уплачен в местный бюджет», - идет речь в сообщении.





Напомним, что ранее управление ГАСК во время мониторинга города выявило факт самовольного строительства по адресу улица Большая Морская, 37, а именно - снос части здания по вышеуказанному адресу и обустройство фундамента, который выходит за пределы линии застройки на расстояние до 3-х метров в сторону тротуара.

Также в редакцию «Преступности.НЕТ» обратились жильцы дома, часть которого была разобрана с просьбой остановить стройку. К тому же здание постройки конца 18 начала 19 века несет в себе историческое и культурное наследие нашего города.