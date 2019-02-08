На Николаевщине убрали еще четыре символа коммунистического режима

В Николаевской области демонтировали еще четыре объекта, которые имеют признаки пропаганды коммунистического режима.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В течение последнего месяца в рамках работы по выполнению Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» демонтировали:

- памятник партизанскому отряду гражданской войны Гуляницкого в Доманевке; - памятник «Борцам за власть советов» в Очакове; - памятник Ленину в Николаеве (на бывшей даче Кудрявцева); - со здания областного Дома художественного творчества демонтировали надпись «Дворец пионеров им. В.И.Ленина».

Профильная комиссия Николаевского городского совета поддержала проект решения о переименовании спортивной школы «Коммунаровец» в «Атлант».

- Существует только один вариант действий по памятникам-символам тоталитарного режима – это демонтаж. Не переименование или изменение их внешнего вида, а именно демонтаж – этого требует законодательство. Поэтому акцентирую внимание всех органов местного самоуправления на необходимости выполнять требования Закона Украины. Коммунистический и нацистский режимы нанесли огромный ущерб Украине и мы должны избавиться от этого наследства. Но напоминаю – это не простой процесс, мы должны не просто избавиться символов, а переосмыслить прошлое и строить собственное будущее. Сейчас те положительные изменения, реформы, которые внедряются по инициативе президента Украины Петра Порошенко, дают нам, как нации, возможность найти такие смыслы, стать настоящей европейской страной, без пережитков страшного советского прошлого, - комментирует председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Всего с 2014 года в области демонтировали более 160 символов тоталитарного коммунистического режима. В области остаются еще 38 коммунистических памятников, памятных знаков и досок, из которых 25 расположены в Николаеве. Сейчас продолжаются юридические процессы снятия с памятников охранного статуса для последующего демонтажа.