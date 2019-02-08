Управление архитектуры горсовета Николаева планирует в начале марта представить схему размещения рекламы

В управлении архитектуры Николаевского горсовета заявили, что в начале марта членам исполкома представят комплексную схему размещения внешней рекламы по Николаеву.

Об этом стало известно в пятницу, 8 февраля, в ходе заседания исполнительного комитета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— С начала этого года была возобновлена процедура регуляторного акта. Сперва он публикуется на сайте городского совета, в течении 30 дней, мы (управление архитектуры,– ПН), как рабочий орган принимаем предложения относительно схемы. После это превращается в проект решения, который по процедуре должен отвисеть на сайте городского совета в течении 20 дней, а уже после выносится на ваше рассмотрение. Приблизительно это будет в начале марта. Если же какие-то предложения и замечания поступят, мы внесем их в проект, что конечно же может отодвинуть дату рассмотрения проекта решения исполкома, – заявила Елена Трифонова.

Напомним, что 8 февраля, исполком горсовета Николаева отказал в установке более 30 билбордов.

Ранее исполком не подержал размещение новых билбордов на Херсонском шоссе на пять лет ООО «Домрент», аргументировав это тем, что до сих пор не принят мораторий на наружную рекламу.

Сообщалось, что в Николаеве ведется работа по созданию документа по мораторию на размещение новых рекламных конструкций в городе.

Отметим, что ранее члены исполкома Николаевского горсовета возмутились тем, что по городу стало слишком много рекламных билбордов и требовали от чиновников информации о результатах инвентаризации рекламных конструкций по всему городу, так как в большинстве случаев у них нет на это разрешений.

Напомним, что в декабре 2017 года управление градостроения и архитектуры Николаевского городского совета начало вести работу по созданию реестра внешней рекламы, общее количество рекламных конструкций на тот момент составляло почти 3,5 тысячи.

Позже на доступной к просмотру всем гражданам карте начали публиковать результаты инвентаризации МАФов и планировали расширить этот список внешней рекламой.