-50% на BlackElla и килограмм закусок за 99 грн: В Николаевском пабе крафтового пива «Ципа» целую неделю действует скидка на пиво и в меню появились новые блюда

В меню паба «Ципа» появились новые блюда «Ципино Гнездо на Кило» и «Групповая закусь к пиву», которые предназначены утолять аппетит большой компании гостей.

«Ципино Гнездо на Кило» уже успело стать хитом. Потому что целый килограмм вкусной закуски к пиву стоит всего 99 грн! 500 г жареных куриных крылышек, и 500 г картофельных гронолок в соли с травами на хрусте из тонкого теста.

«Групповая закусь к пиву» рассчитана на группу или на одного ну очень голодного гостя, и состоит из микса фирменных блюд паба «Ципа».

Это уже знакомые колбаски, сочное мясо, хлибохрусты, куриные стиксы, присыпанные нежной моцареллой, крафтопля и соус BBQ.

Пока идет приготовление к празднованию дня Св. Валентина и вокруг все заполонила «сердечная» атрибутика, паб запустил акцию на брутальное пиво Ципа Black Ella. Всю неделю до пятницы 15 февраля на этот суровый стаут действует скидка 50%.

«Черная Элла» названа в честь одноименного австралийского хмеля «Ella», который использован в рецепте. Пиво насыщенное, довольно крепкое, горькое и ароматное. Его рекомендуется смаковать после застолья, для наслаждения длительным послевкусием.

«Ципа Black Ella» имеет следующие показатели: Stout, OG (плотность) - 22, ABV (алкоголь) - 7.9%, IBU (горечь) - 100.

Паб «Ципа» находится по адресу улица Соборная, 2В (двор кинотеатра «Родина»). Резерв столиков по телефону 📞 068 139 2091.

Подробнее о заказе еды и пива с доставкой можно прочитать ЗДЕСЬ.