Полиция подтвердила, что футболист Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала официально признан погибшим при крушении самолета во время перелета над Ла-Маншем.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Зеркало недели».

Полиция графства Дорсет объявила, что среди обломков самолета было найдено и извлечено из воды тело 28-летнего футболиста.

«Тело, доставленное в порт Портленд 7 февраля, формально опознано королевским коронером графства Дорсет. Это тело профессионального футболиста Эмилиано Сала», - говорится в заявлении полиции.

Тело Сала обнаружили среди обломков 4 февраля на глубине 63 метров, но подняли на поверхность лишь сейчас. Этого не сделали сразу из-за неблагоприятных погодных условий. Отметим, что тело пилота самолета Дэвида Айбботсона еще не найдено.

Напомним, 28-летний аргентинец этой зимой перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» за 20 миллионов евро, а 21 января должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Самолет с аргентинцем на борту пропал с радаров в проливе Ла-Манш. Футболист летел на легкомоторном самолете «Piper Malibu» в расположение нового клуба.