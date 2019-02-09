Кандидат в президенты Гнап ошибся и утверждал, что полицией Николаевщины до сих пор руководит Юрий Мороз

Кандидат в президенты Украины, журналист Дмитрий Гнап в своем сюжете ошибся и заявил, что генерал Юрий Мороз до сих пор руководит полицией Николаевской области.

Об этом идет речь в программе Гнапа «Право на владу», посвященной закрытию расследования самоубийства и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Напомним, что самоубийство Волошина случилось 18 марта 2018 года. Спустя месяц Юрия Мороза перевели в центральный аппарат МВД Украины. Начальником Главного управления Национальной полиции в Николаевской области тогда назначили полковника Александра Анохина, который до сих пор руководит полицией области.

В своем сюжете Гнап связывает Юрия Мороза и главу Николаевской ОГА Алексея Савченко – ранее Мороз был вице-президентом по безопасности «Авант-банка», которым руководил Савченко.

- А знаете, кто возглавляет полицию Николаевщины? Юрий Мороз. Это именно его подчиненные разбирались, почему произошло самоубийство Волошина. Подчиненные Мороза проверяли, причастен ли к самоубийству Волошина руководитель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. Пять лет назад Юрий Мороз, нынешний глава полиции Николаевщины, работал вице-президентом по безопасности «Авант-банка», - говорит Гнап.

Напомним, Юрий Мороз говорил, что летчик-герой Волошин отказывался от психолога и ранее уже грозился покончить с собой. Также Мороз пояснял, что сотрудники николаевского аэропорта, заявлявшие о давлении на Волошина, не явились на допросы. Отец Владислава Волошина считал, что к самоубийству его сына подтолкнули «война и бытовые проблемы».

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что не оказывал какого-либо давления на Волошина. По мнению главы ОГА, к доведению Волошина до самоубийства могут быть причастны бывший директор аэропорта Михаил Галайко и его первый зам Максим Карпин. Также Савченко заявил, что договор, на основании которого фирма «Житлопромбуд-8» проводила работы в здании аэровокзала, подписал Максим Карпин.