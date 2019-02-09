Беременная жительница Николаева из-за проблем с алкоголем отказалась от трех детей

В Николаеве 35-летняя женщина отказалась от трех своих детей. Ранее у нее в связи со сложными жизненными обстоятельствами возникли проблемы с алкоголем.

Об этом сообщили пресс-службе администрации Центрального района Николаева.

Эта женщина также была официальным опекуном своей сестры. Проблемы начались в прошлом году. 3 сентября жители дома на улице Черешневой вызвали полицию из-за того, что мать оставила трех малолетних детей на трое суток без присмотра и заботы.

Как рассказали сами дети, их мать злоупотребляла алкоголем вместе со своим сожителем, после чего без объяснений они вместе ушли из дома, оставив их без средств существования. Тогда детей поместили в «Николаевский центр социально-психологической реабилитации».

Мать детей вернулась домой, но не обратилась ни в полицию, ни в службу по делам детей для установления места пребывания ее детей. В помещении отсутствуют условия для комфортного проживания: нет электроснабжения, система отопления в неисправном состоянии, стены покрыты грибком. С матерью провели разъяснительную беседу, ей донесли необходимость выполнения родительских обязанностей и предупрелили об ответственности.

«По информации школы, где учились дети, мать мало внимания уделяла их воспитанию, дети часто оставались дома одни. Согласно информации Центрального отдела полиции, мать детей злоупотребляет алкоголем, собирает у себя дома граждан, имеющих проблемы с законом. В отношении матери составляли протоколы об административных правонарушениях», - пояснили в администрации.

К сожалению, принятые меры не изменили образ жизни матери и ее отношение к детям. В настоящее время женщина находится на последних месяцах беременности, но забирать будущего ребенка из роддома не собирается.

Что касается детей, то они до сих пор находятся в центре социально-психологической реабилитации. Сестра уже вышла из-под опекунства женщины достигла совершеннолетия, поэтому уже может самостоятельно о себе позаботиться. Сейчас принимаются необходимые меры по лишению женщины родительских прав.

«Наибольшим удивлением стало то, что еще несколько лет назад, во время оформления опекунства над собственной сестрой, специалисты видели ответственную и трудолюбивую женщину, которая выполняла родительские обязанности. Она беспокоилась и заботилась о детях, обеспечивая их всем необходимым. Но со временем, не выдержав жизненных трудностей и массу проблем, которые навалились, начала злоупотреблять алкоголем и попала в сомнительную компанию людей, а это, как правило, дорога в никуда», - сообщили в администрации.

Напомним, что ранее в Николаеве мать запрещала своей 15-летней дочери пользоваться электричеством и водой и забила квартиру мусором.