Глава «Укратрансгаза» Хоменко рассказал о внедрении новой структуры в «Нафтогазе»: «Откроет новые возможности»

Андрей Хоменко Временно исполняющий обязанности президента государственной компании АО «Укртрансгаз», экс-директор ГП «Зоря-Машпроект» Андрей Хоменко рассказал о внутренней трансформации НАК «Нафтогаз Украины», которая откроет новые интересные возможности развития.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

«Вчера, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил: «Ключевая задача, стоящая перед группой Нафтогаз - это внутренняя трансформация. Ее результатом должно стать существенное повышение эффективности и прозрачности», - пишет Хоменко.

По его словам, ранее основу группы составляли отдельные юридические лица: Укргаздобыча, Укртрансгаз, Укртранснафта, другие компании.

«Теперь мы переходим к матричной структуре, которая строится на дивизионах. Руководитель каждого дивизиона будут иметь все необходимые полномочия, но и нести персональную ответственность за все направление бизнеса», – отметил и.о. президента «Укртрансгаза».

Андрей Хоменко процитировал Андрея Коболева относительно тех направлений, которые теперь дует курировать глава «Укртрансгаза»: «Реализацией всех технических решений (бурение, строительство, ремонт скважин и т.д.) в дальнейшем будет заниматься дивизион «Технического обеспечения», который будет возглавлять Андрей Хоменко. Этот дивизион также выполнять капиталоемкие программы других направлений - на объектах по транспортировке нефти и газа, объектах нефтепереработки».