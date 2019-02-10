«Мы чувствуем рост»: В николаевском Центре занятости рассказали о выполнении планов прошлого года и инновациях на 2019-й

В Николаевском областном центре занятости рассказали о том, был ли выполнен план на 2018 год и какие инновации собираются внедрять и воплощать в 2019-м.

Об этом шла речь в пятницу, 8 февраля, в ходе брифинга директора Центра занятости Дмитрия Оборонько, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Руководитель центра занятости рассказал, что в 2018 году прошел первый этап реорганизации службы.

— В 2018 году прошла первая очередь так называемой реорганизации. В чем ее суть? На протяжении всего года мы работали над одной целью, чтоб поднять административно-хозяйственные услуги на уровень областного аппарата для того, чтоб те люди, которые работают у нас в районных филиалах, могли опекаться единственным вопросом, то есть, ставить акцент в своей работе именно на социальные услуги, - сказал Дмитрий Оборонько.

Дмитрий Оборонько отметил, что на сегодняшний день количество специалистов, занимающихся исключительно социальным направлением, оставляет до 85%.

В 2018 году услугами центра занятости воспользовалось 60 тысяч клиентов. Из них статус безработных был у 46 тысяч. Количество вакансий за 2018 год увеличилось вдвое. Однако на сегодняшний день существует проблема с недостатком специалистов в отдаленных районах области, поскольку вакансии в селах и поселках не предполагают высокой зарплаты и соответствующих условий.

— Если мы видим, что какие-то вакансии у нас есть в Кривом Озере, в отдаленных районах, то по Николаеву чувствуется совсем другая картина и специалисты на сегодня в Николаеве есть, а в отдаленных районах их, к сожалению, недостаточно. Специалисты не готовы выезжать куда-то в отдаленные районы, потому что сегодня недостаточно заработной платы, недостаточно условий и такой географический баланс присутствует, - рассказал Оборонько.

Что же касается рабочих профессий, тут дисбаланс, по словам Оборонько, создает высшая школа. В связи с этим рынок труда получает недостаточно работников ремесленного труда.

За 2018 год 27,7 тысяч николаевцев нашли работу, воспользовавшись услугами службы занятости. При чем 48% из них получили работу приобретения статуса «безработный». Это помогает сохранить деньги фонда.

— Мы поменяли немного свою технологию и 48% из трудоустроенных получили и нашли свою работу именно до получения статуса безработного. Мы сегодня делаем именно на такую форму работы акценты и делаем все для того, чтоб сохранить деньги фонда и с первого дня, когда человек к нам обращается, уже работают специалисты с ней и уже человек получает вакансии, - рассказал Оборонько.

Также, одной из самых успешных программ стала система получения одноразовой финансовой помощи для предпринимателей или тех, кто решил начать свой бизнес. В прошлом году средства, выделенные из областного бюджета, были потрачены полностью и все люди, которым нужны были средства, получили их.

Каждый год у нас бюджет от миллиона до полутора миллионов, в этом году у нас был бюджет, который утвержден сметой – 1 миллион 200 тысяч. В прошлом году не было остатков не только по смете, не было людей, которые не получили бы средства на открытие собственного дела, - рассказал руководитель службы занятости. Предприниматели получали одноразовую помощь в сумме от 20 до 65 тысяч гривен. Особый акцент в получении помощи, по словам Оборонько, делали на военнослужащих, вернувшихся из зоны АТО. Кроме того, служба занятости компенсирует работодателям Единый социальный взнос.

Дмитрий Оборонько также рассказал о том, что центр занятости особенно плотно сотрудничает с коммунальными службами области и города Николаева.

Что касается нововведений 2019 года, на сегодняшний день в службе занятости работают карьерные советчики и рекрутеры, которые помогут клиенту центра определиться с профессией, составить резюме и пройти собеседование. Центр также начал свою работу с ОТГ, где создаются коммунальные предприятия и заходят инвесторы. Кроме того, в службе проведут месяц профессиональной диагностики – «Будущая профессия 3-D».

— Там мы работаем с молодыми людьми, с выпускниками, будем предоставлять им возможность по поводу их будущего профессионального выбора, попробовать себя в будущей профессии и предоставить возможность им определиться. У нас разные спектры - это и обучение, и тестирование, - рассказал Оборонько.

Дмитрий Обронько отметил, что доволен совместной работой с Николаевской облгосадминистрацией, однако вопросы к центральной власти остаются, поскольку система образования отлажена таким образом, что к будущим профессиям студентам не готовит, хотя и дает профильные знания. Оборонько добавил, что сотрудники центра регулярно связываются с представителями Министерства образования и рассказывают том, что, по их мнению, нужно изменить.

Ранее сообщалось, что около 26 тысяч вакансий укомплектовали работодатели в этом году с помощью Николаевской областной службы занятости, в том числе и благодаря рекрутинговой методике.