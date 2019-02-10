Глава министерства по делам ветеранов не считает, что разные формы соцпомощи формируют неравенство среди участников АТО

Ирина Фриз Глава министерства по делам ветеранов Ирина Фриза не считает, что разные формы соцпомощи в виде денежной компенсации, жилья или земельных участков формируют неравенство среди участников боевых действий на Донбассе.

Об этом она заявила в комментарии «Преступности.НЕТ».

– Есть несколько форм решения вопросов с предоставлением земли и квартир в разных областях. С учетом децентрализации каждая область решает это по-своему. Где-то пришли к тому, что земли нет, и предлагают взять денежную компенсацию. Даже сейчас решение Киевского горсовета свидетельствует о том, что они будут предоставлять компенсацию вместо жилья. Нельзя сказать, что сейчас есть унифицированная форма, которую можно применять ко всем, так же как и нельзя сказать о наличии унифицированного денежного эквивалента, который должен применяться во всех областях. Каждая область исходя из собственного бюджета, финансовых возможностей определяет через областной совет дальнейшее финансирование или дальнейший эквивалент, если мы говорим о денежной компенсации за предоставление земли или жилья, – сказал министр.

На вопрос журналиста не считает ли она, что разные формы помощи формируют определенное неравенство между участниками боевых действий, Ирина Фриз ответила отрицательно.

– Это не формирует неравенство, – ответила кратко она.

В то же время заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи на примере выделения квартир участникам боевых действий рассказал, что очередь формируется в порядке тех, кому такая помощь больше нужна, и согласуется с этими лицами.

– Квартиры выделяются на основании очереди, на основании необходимости этим участникам. Каждый участник понимает перед тем как приобрести, что ему предлагают – он заезжает в эту квартиру, смотрит и только после этого происходит сделка, – рассказал вице-губернатор.

Напомним, что 9 февраля в Николаев с рабочим визитом приехала министр по делам ветеранов Ирина Фриз. В музее «Старофлотские казармы» она встретилась с ветеранами АТО и вручила им сертификаты на квартиры.