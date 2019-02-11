В Нюрнберге на аукцион выставили пять картин Гитлера, но их никто не захотел покупать

На аукционе в Нюрнберге не смогли продать пять картин, авторство которых приписывается Адольфу Гитлеру.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Потенциальных покупателей отпугнули сомнения в авторстве работ и высокие стартовые цены. Аукцион организовал торговый дом Вайлдер. Торги посвящались артефактам, связанным с нацистской Германией. Стартовые цены на пять работ составляли от 19 до 45 тысяч евро. За несколько дней до открытия аукциона несколько лотов сняли с торгов из-за сомнений в их оригинальности.

Специалист Центрального института истории искусства Мюнхена Штефан Клинген указал, что у Гитлера-художника был стиль «относительно амбициозного любителя». Его акварели ничем особо не отличались от сотен тысяч других аналогичных работ того периода. Это же делает верификацию картин крайне затруднительной.

Аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать эти работы. Кроме акварельных пейзажей, которые, предположительно, написал Гитлер, на продажу выставили, в том числе, плетеное кресло со свастикой, которое якобы ему принадлежало.

Мэр Нюрнберга Ульрих Мал назвал торги проявлением дурного вкуса. В городе в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками.

Напомним, ранее ученые подтвердили, что в тюрьме Шпандау повесился именно нацист Гесс, а не его двойник.