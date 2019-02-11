Николаевец опубликовал фотографии, как в 1930-х выглядели раскопки в Ольвии

В сети появились уникальные фотографии раскопок древнего города Ольвия на Николаевщине в 1930-х годах.

Их опубликовал пользователь николаевского сегмента «Facebook» Karl Heine, сообщает интернет-журнал «NikLife».

Запечатленные археологические работы были проведены под руководством Александра Карасева. На снимках видны старая башня оптического телеграфа, которая сохранилась до сегодня, рельсы и вагонетка и сам археолог Карасёв, сидящий в тюбетейке в окружении пионеров, сотрудников и жителей села Парутино.

В то время Карасев курировал группы ученых из Ленинграда. Основными результатами археологов тогда стали открытие теменоса Аполлона Дельфиния (священного участка) и агоры с окружавшими ее зданиями, здания суда, а также жилых домов V-II вв. до н.э. в Центральном квартале.

Сегодня Ольвия – это национальный историко-археологический заповедник, в котором ведутся раскопки с начала прошлого века. Студентов-историков регулярно отправляют сюда на практику, и преимущественно работы касаются консервации и реставрации археологических находок, а также охраны участков, которые могут разрушиться водами лимана.