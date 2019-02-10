«Правительство должно войти в реальный мир»: в Риме сотни тысяч человек вышли на протест против популизма власти

В Риме прошла массовая акция протеста против действия правительства популистов. На улицы вышли десятки тысяч человек.

Об этом сообщает «InfoResist» со ссылкой на «dpa-international»

Профсоюзы вывели людей на улицы из-за неравенства и безработицы. Правительство, которое пришло к власти, в прошлом году обвинили в расизме.

Глава конфедерации профсоюзов Аннамария Ферлан призвала руководство страны «выйти из своей виртуальной реальности и войти в реальный мир».

Среди обвинений, которые выдвигают демонстранты, малые инвестиции в экономику и недостаточная пенсионная реформа.

По данным СМИ, в протесте приняло участие около 200 000 человек. Это крупнейший за последнее время протест.

Согласно последним данным, экономика Италии вошла в рецессию с двумя кварталами падения ВВП.