Финляндия подвела первые итоги эксперимента с «базовым доходом», когда людям выдавали по 560 евро без всяких требований

Два года назад правоцентристское правительство Финляндии затеяло необычный социальный эксперимент: выбрав произвольно две тысячи безработных, оно стало им выплачивать 560 евро в месяц без каких-либо условий.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Это были «дармовые» деньги – вне зависимости от того, как используют их люди: откроют свой бизнес, найдут работу или просто потратят их на себя. Эти выплаты безработные получали, начиная с января 2017 года и до декабря 2018 года.

Уровень занятости в отобранной группе практически не изменился, а деньги никак не повлияли на их восприятие ситуации. Впрочем, кое-кто отметил, что морально им стало проще – выделяемые средства позволяли чувствовать себя спокойнее и не бояться финансового провала.

В 2017 году Финляндия стала первой европейской страной, решившей протестировать идею безусловного гарантированного базового дохода. Эксперимент проводило бюро социального обеспечения Финляндии Kela. Один из исследователей Kela Миска Симанайнен, изучавший результаты финского эксперимента, сказал, что правительство хотело проверить на практике, можно ли при помощи этого инструмента реформировать систему социальной помощи.

По словам Симанайнена, хотя некоторые безработные и в самом деле нашли работу, участие в эксперименте никак не повысило их шансы по сравнению с теми, кто не был в контрольной группе и не получал «бесплатных денег».

Результаты второго года эксперимента появятся только в начале 2020-го. Но и сегодня уже некоторые гипотезы подтвердились – например, о том, что люди будут испытывать меньше стресса по поводу своего финансового состояния. Отмечено также, что условия эксперимента были не совсем такими, как хотели его инициаторы – они надеялись, что он продлится дольше, а поучаствовать сможет любой желающий, а не случайно выбранные люди. Так или иначе, даже если в результате окажется, что базовый доход не такая хорошая идея, это не умаляет достоинств эксперимента – это первое подобное исследование такого масштаба.

Напомним, что ранее в Италии снизили пенсионный возраст и ввели материальную помощь для малоимущих.