Сегодня более 30 улиц Николаева до вечера останутся без электричества

В понедельник, 11 февраля, часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.
Об этом сообщается на сайте предприятия.
Обесточены будут следующие адреса:
переулок Курьерский, 4-11,
улица Наваринская, 17 / а-34,
улица Пушкинская, 18-39;
переулок 1-я Линия, 1 к / к 1, 15,
улица 11-я Продольная, 2;
улица 1-я Экипажная (Урицкого), 1-21;
улица 2-я Экипажная (Володарского), 6-53;
улица 5-я Военная (Ворошилова), 1-20 / А;
улица 6-я Военная, 1-65;
улица Гречишикова, 1-8;
улица Котельная, 33 / А-60 / А;
улица Мастерская, 1-58;
улица Плотничная, 39;
переулок 2-й Баштанский, 1-53;
переулок 3-й Баштанский, 1-10; п
переулок 4-й Баштанский, 1-21 / А;
улица Андрея Баланга (Пионарская), 1-12;
улица Балканская, 1-68;
улица Садовой проезд, 1-7;
переулок Ясный, 1-5;
улица 1-я Ингульская, 27;
улица 2-я Ингульская, 27-72 / А;
улица 2-я Набережная, 2-81;
улица 3-я Ингульская, 1-62 / А;
улица 6-я Ингульская, 61-71 / А;
улица Легпромовская, 47-51;
переулок 1-й Электронный, 1-32;
улица Ал. Янати (Куйбышева), 63-105;
переулок Побережный, 5 / 1-59;
улица Приветливая, 1-6;
улица Уютная, 1-29 / 1;
улица Электронная, 1-45;
переулок Электронный, 1-22;
улица Московская, 4-16;
улица Никольская, 49-66;
улица Шнеерсона (К.Либкнехта), 6-9
Напомним, что в Николаеве вечером 23 января, без света остались несколько улиц в центре города.