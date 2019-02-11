Сегодня более 30 улиц Николаева до вечера останутся без электричества

В понедельник, 11 февраля, часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Обесточены будут следующие адреса:

переулок Курьерский, 4-11,

улица Наваринская, 17 / а-34,

улица Пушкинская, 18-39;

переулок 1-я Линия, 1 к / к 1, 15,

улица 11-я Продольная, 2;

улица 1-я Экипажная (Урицкого), 1-21;

улица 2-я Экипажная (Володарского), 6-53;

улица 5-я Военная (Ворошилова), 1-20 / А;

улица 6-я Военная, 1-65;

улица Гречишикова, 1-8;

улица Котельная, 33 / А-60 / А;

улица Мастерская, 1-58;

улица Плотничная, 39;

переулок 2-й Баштанский, 1-53;

переулок 3-й Баштанский, 1-10; п

переулок 4-й Баштанский, 1-21 / А;

улица Андрея Баланга (Пионарская), 1-12;

улица Балканская, 1-68;

улица Садовой проезд, 1-7;

переулок Ясный, 1-5;

улица 1-я Ингульская, 27;

улица 2-я Ингульская, 27-72 / А;

улица 2-я Набережная, 2-81;

улица 3-я Ингульская, 1-62 / А;

улица 6-я Ингульская, 61-71 / А;

улица Легпромовская, 47-51;

переулок 1-й Электронный, 1-32;

улица Ал. Янати (Куйбышева), 63-105;

переулок Побережный, 5 / 1-59;

улица Приветливая, 1-6;

улица Уютная, 1-29 / 1;

улица Электронная, 1-45;

переулок Электронный, 1-22;

улица Московская, 4-16;

улица Никольская, 49-66;

улица Шнеерсона (К.Либкнехта), 6-9

Напомним, что в Николаеве вечером 23 января, без света остались несколько улиц в центре города.