В Одессе пранкер собрал людей на проплаченный митинг, а сам не пришли – один из пришедших привел с собой 270 человек

В Одессе неизвестные шутники собрали «проплаченный митинг», а сами на него не пришли.

Об этом сообщает 048.

Все началось несколько дней назад - в группах студентов в вайбере и на сайтах объявлений всем желающим предлагали «поработать» - постоять на митинге. В некоторых объявлениях речь шла о поддержке некоего кандидата в президенты.

Называлось даже имя «кандидата» - Сергей Филатов. И желающих помитинговать за деньги не смутило то, что такого кандидата в президенты Украины не существует.

Когда около памятника Дюку собралась толпа «митингующих», оказалось, что организаторы не пришли. По телефону они сначала советовали собравшимся покататься на фуникулере.

Особенно расстроен был мужчина, который привел с собой 270 человек - ведь за каждого привлеченного обещали премию.

Отметим, что данный фейковый митинг организовал известный пранкер Евгений Вольнов, на которого в России завели дело. Следственный комитет РФ завел на него дело за то, что пранкер во время пожара в Кемерово звонил в морги и сообщал о 300 погибших.

Напомним, на Днепропетровщине во время встречи кандидата в Президенты с избирателями полиция изъяла около 11 литров зеленки.