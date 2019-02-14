В дикой природе Африки удалось сфотографировать редкую черную пантеру

В Африке в дикой природе удалось сфотографировать редкую черную пантеру (черного леопарда). Снимки сделал фотограф Уилл Буррард-Лукас.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Существует очень мало фотографий черной пантеры. Считается, что это первый случай, когда кто-то сфотографировал редкого леопарда в Африке за последние сто лет. Уилл пошел по стопам леопарда и установил на месте свои фотоловушки. Пантеру удалось сфотографировать на четвертую ночь.

- Обычно на фотографиях, сделанных с помощью фотоловушек со вспышкой, животное очень четко видно. Но поскольку оно настолько слилось с темной ночью, все, что я смог увидеть, были эти глаза, которые смотрели на меня с фотографий, - вспоминает Буррард-Лукас.

Черный леопард, которого сфотографировал Уилл, мужского пола. Считается, что ему около двух лет.

- В конце концов, это первые подтвержденные фотографии черного леопарда в Африке за почти 100 лет, и этот регион – единственное известное место во всей Африке, где есть черный леопард, - добавляет Николас Пилфолд, ведущий исследователь программы сохранения леопардов в округе Лайкипия.

Одна из фотоловушек Уилла также сфотографировала пятнистого леопарда, который может быть отцом черного леопарда. У черного леопарда не обязательно должны быть черные родители, но оба из них должны иметь рецессивный ген.

Напомним, что на архипелаге Новая Земля в России объявили чрезвычайное состояние из-за нашествия белых медведей.