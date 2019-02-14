Известный американский журнал обвинили в расизме, потому что он сделал героем номера белого гетеросексуального парня

В США темой номера журнала Esquire стала жизнь белого гетеросексуального парня. Изданию пришлось отвечать на обвинения в расизме.

Об этом сообщает «Tjournal».

12 февраля американская редакция Esquire представила обложку и главную статью нового номера. Темой выпуска стал материал под названием «Американский мальчик». Журналисты на примере 17-летнего подростка Райана Моргана из Висконсина рассказали, каково «расти белым мужчиной среднего класса в эру соцсетей, стрельбы в школах, токсичной маскулинности, движения #MeToo и разделённой страны».

Морган поддерживает однополые браки, но против абортов. Он за одинаковые зарплаты для мужчин и женщин, но против увольнения кинорежиссера Джеймса Ганна за старые твиты. Ему приходится постоянно думать о своих словах, потому что в любой момент можно услышать «да ты просто белый парень».

История подростка, которому стало тяжелее жить без принадлежности к меньшинствам, вызвала критику в соцсетях и западных СМИ. Журнал осудили за выбор героя с «белыми привилегиями» в качестве образа среднего американского старшеклассника. Номер Esquire с Морганом на обложке вышел в феврале, который в Северной Америке считается «Месяцем чёрной истории». В это время в США и Канаде проходят памятные и исторические мероприятия, направленные на борьбу с расизмом в обществе.

В некоторых твитах Моргана даже сравнили с подростками, устраивавшими стрельбу в школах США. При этом Райан подчёркивал, что никогда не хотел стать героем «шутинга».

На защиту материала встал главный редактор Esquire Джей Филден. По его словам, задачей материала было показать не «белые привилегии», а взгляд разных подростков на проблемы США. Одной из них, по мнению Филдена, является разобщённость: с помощью интернета люди ограждают себя «удобными» аккаунтами и каналами, которые отражают их точку зрения.

Главный редактор Esquire заявил, что журнал будет бороться с этим разделением с помощью цикла материалов. История Райана была первой статьёй цикла – следом выйдут материалы про проблемы взросления девушек, афроамериканцев и представителей ЛГБТ.

Напомним, что ранее основатель одной из крупнейших сетей американских пиццерий ушел в отставку из-за «слова на букву н».