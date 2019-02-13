Возле Ингульского моста в Николаеве на ливневую канализацию установили сетку, улавливающую мусор

В Николаеве возле пешеходного Ингульского моста на выпуск ливневой канализации установили улавливающую сетку.

Об этом сообщается на странице ЭЛУ Автодорог Николаев в Facebook.

«Задача - минимизировать попадание в реку твердого мусора. Если эксперимент будет успешным - начнем ставить такие сетки на другие выпуски ливневой канализации», - говорится в сообщении.

В качестве примера на предприятии привели работу таких сеток в Австралии.

Фото: Old Castle Infrastructure Фото: Storm Water Systems Фото: Storm Water Systems

Напомним, что в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения Николаевского городского совета заявили о том, что источником загрязнения пляжа в микрорайоне Намыв является загрязнение реки фекальными массами, которую незаконно сбрасывают владельцы ассенизаторских машин в ливневую канализацию. Также директор «Николаевводоканала» заявлял, что реку на Намыве загрязняют забитые стоки и ассенизаторские машины.