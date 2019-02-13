В Николаеве разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю девушку

В Николаеве Корабельный отдел полиции разыскивает 16-летнюю Валерию Столярчук, которая 10 февраля ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в куртку серого цвета, черные брюки, коричневую шапку, черные сапоги.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение девушки и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Корабельный отдел полиции по адресу: улица Янтарная, 64, или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 093-858-68-58 или 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве разыскивают без вести пропавшего молодого человека.