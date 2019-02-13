В мэрии Николаева наградили ветеранов-«афганцев» – мэр Сенкевич тоже получил благодарственную грамоту

В среду, 13 февраля, в Николаевской мэрии поздравили ветеранов войны в Афганистане и членов их семей в преддверии 30 годовщины вывода войск бывшего СССР из Афганиста.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В первую очередь, мэр Александр Сенкевич поблагодарил участников боевых действий и выразил свое уважение к их заслугам.

— Я всегда говорю, что отношусь к большим уважением к людям, которые всегда, когда Родина говорит о том, что нужно стать на защиту границ или выполнить боевую задачу, не спрашивают, где, что, когда, не обсуждают приказы, а занимаются тем, что должны делать солдаты - выполняют приказ. И я всегда говорю, что не разделяю для себя бойцов - ни АТО, ни ООС, ни тех, кто принимал участие в международных конфликтах, ни тех, кто занимался ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы. Более того, среди нас есть те, кто участвовал во всех этих событиях, проявляя равный героизм и мужество. Думаю, что все николаевцы испытывают к вам такое же чувство, видя в вас людей с большой буквы, которые подают пример будущим поколениям, - заявил Сенкевич.

Сергей Василенко В частности, директор департамента труда и социальной защиты населения городского совета Сергей Василенко сообщил, что в Николаеве проживает 1829 воинов-интернационалистов, из них 1174 - ветераны Афганистана. По его словам, в прошлом году из городского и областного бюджета было выплачено 1290,200 тысяч гривен на соцзащиту участников боевых действий на территории других государств. Также он напомнил, что горвласть продолжает приобретать квартиры для афганцев - в 2018 году на предусмотренные 1,6 миллионов гривен Николаев купил две квартиры, такая же сумма запланирована и на этот год.

Большинство из присутствующих имели возможность выразить свои слова благодарности ветеранам-афганцам. В свою очередь, председатель Николаевской организации инвалидов войны, вооруженных сил и участников боевых действий Любовь Бушина, кроме словесных поздравлений вручила две награды воинам-афганцам.

К тому же, многие акцентировали внимание на том, что необходимо больше внимания уделять усилению военно-патриотического воспитания молодежи, так как не все знают, что эта дата значит для нашей истории.

— Мы уже несколько лет организовываем экскурсии для школьников: везем их к мемориалу героев-ольшанцев, затем - к памятнику воинам, погибшим в Афганской войне, к десантников в 79 бригаду, где установлен памятный знак в честь тех, кто погиб в зоне боевых действий на востоке Украины. Считаю это правильным и нужным делом, - проинформировал Сергей Паливода.

В ходе встречи, мэр вручил воинам-интернационалистам Почетные грамоты и Благодарности городского головы, а также памятные награды по случаю 30 годовщины вывода войск из Афганистана.

Помимо этого, от Заводской районной организации Афганистана и АТО, благодарственную грамоту за весомый вклад в развитие ветеранского движения и помощь получил и мэр Александр Сенкевич.

После торжественного мероприятия присутствующие задавали мэру и чиновникам горсовета интересующие их вопросы. Так, некоторые интересовались положены ли им льготы на отопление. Другие жаловались, что не могут купить в аптеках бесплатные лекарства предусмотренные госпрограммой «Доступные лекарства», на что замначальника горздрава Виктор Фаюк отмечал, что все лекарства из перечня есть в наличии, и с этим не может быть проблем. Кто-то хотел узнать, положены ли им льготы на операции, как членам семьи ветерана-афганца.

Александру Сенкевичу вручили благодарственную грамоту

Также мэра Сенкевича попросили обсудить с руководством Николаевской ОГА вопрос ремонта областного госпиталя, так как здание находится в неутешительном состоянии. Кроме этого, николаевцы жаловались на то, что водители троллейбусов в микрорайоне Соляные не соблюдают график движения. Кроме этого, ветераны-афганцы жаловались на состояние дома, которому более 50 лет, а последний ремонт, который проводился в нем – был еще в 2004 году.

Вице-мэры: Владимир Крыленко, Юрий Андриенко, Юрий Степанец Александр Сенкевич и депутат облсовета Надежда Иванова

Мэр напомнил, что в пятницу, 15 февраля в Николаеве состоится шествие, посвященное 30 годовщине вывода войск бывшего СССР из Афганистана. Начало шествия - в 12:00 от Областного дома культуры. И по этому случаю обратился к руководителям предприятий, учреждений и организаций города с просьбой предоставить своим работникам возможность принять участие в праздновании юбилейной даты.

Напомним, что в прошлом году 15 февраля, в честь Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялся мемориальный марш к памятнику воинам-интернационалистам в парке Победы.