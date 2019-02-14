Частный фонд Анны Титовой

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Знакомьтесь! Анна Титова преподаватель ЧНУ им. Петра Могилы, спортсменка, благотворитель и меценат, любящая жена и мама, просто красавица.

Знакомьтесь! Анна Титова – преподаватель ЧНУ им. Петра Могилы, спортсменка, благотворитель и меценат, любящая жена и мама, просто красавица.

Анна управляет частным благотворительным фондом семьи Титовых. Она инициатор и основатель  этого полезного и справедливого механизма помощи и поддержки людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Продвинутые украинцы хорошо осведомлены о грантовых (grant) деньгах западных спонсоров для обеспечения проектов неправительственных (общественных) организаций, но абсолютно не знакомы  с деятельностью частных благотворительных фондов, уже   обретших  свою жизнь в Украине.

Преимущества такого рода  филантропии очевидны: отсутствие коррупции, гибкость в управлении, актуальность и живость решений.

Традиционно, в США и Европе, благотворительными фондами управляют звезды кино и спорта, миллиардеры, литераторы и политики в отставке.  Несомненно, что филантропия – весьма уважаемая и весьма почитаемая  работа.

К примеру, голливудская звезда  «Матрицы»  Киану Ривз, тайно финансирует исследовательские проекты по лейкемии и детские больницы. В отличие от своих   коллег империи грёз, Ривсз никогда не выпячивает  свой  вклад в благотворительность.

Именитый американский богач Уоррен Баффет отдал на благотворительность в минувшем  году  3,4 млд. долларов.  Выдающийся филантроп ведет  очень  скромный  образ жизни, демонстрирую тем самым, что мир существует посредством доброты и взаимовыручки.

Президент Петр Порошенко передал из своего частного благотворительного фонда 80 млн. долларов на нужды украинской армии.

Не отведите глаза от глаз, просящих о помощи! – поет Lady Gaga.

Анна  Титова начинала со сбора игрушек и одежды для Дома ребенка. Затем,  Благотворительный фонд  целенаправленно стал закупать питание,  памперсы и другие необходимые предметы гигиенического ухода.

Важной частью работы Фонда Анны Титовой является финансовая поддержка спортивных исследований и новаций. Любой николаевец, следящий за своим здоровьем, может пойти в физкультурный зал Техноконтракта, что на пр. Центральный, и получить не только бесплатные консультации, но и  реальные уроки поддержки хорошей физической формы.

По словам Анн Титовой, люди часто обращаются к её мужу  Михаилу Николаевичу с просьбой о помощи в оплате лечения, обучения и по другим жизненным поводам, и  никогда не получают отказа. В   последнее время тема  такого рода помощи также  относится к работе Фонда.

Анна Титова – человек  самодостаточный, энергичный, оптимистичный.

На вопрос: Где бы вы хотели жить на этом крохотном шарике? Она серьезно отвечает: Только в Украине, и только в Николаеве!

Жизнь Анны состоялась  здесь,  в милом  городе на  Буге. В детстве все её время занимали  тренировки в бассейне, спорт не просто увлечение, берите выше, большая любовь.  На сегодня у неё чудесная семья, двое детей.  Она хозяйка большого дома. Хобби  -  кухня мясных изысков и пристрастие к  собакам, попугаю Нюре , целому племени различных грызунов. Но главное любовью семьи были и остаются лошади.

Кстати, зелень, овощи, фрукты Анна и дети  выращивают на собственном огороде. Заканчивается день семейным ужином, глава семейства Михаил Николаевич увлекается историей, много читает, и нередко гости устраивают настоящие дискуссии вокруг сложных вопросов украинской истории. 

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Местная история частной филантропии достойна обнародования, и вполне может стать образчиком реальной помощи людям. 

Автор изучает проблему  помощи пенсионерами в лечении такой сложной и дорогостоящей операции как катаракта.  Создать финансовую возможность несчастным старикам  отодвинуть слепоту – задача архиважная.

Тема филантропии – тема  искупления вины  перед темы, кто получил вместо собственности  ваучеры, а все финансовые накопления сожрали исторические катаклизмы.

To be continued...

Елена Кабашная

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