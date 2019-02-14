В 2019 году Кабмин на медицину заложил почти 132 миллиарда – программа изменений в сфере состоит из пяти пунктов

Кабинет министров под руководством Владимира Гройсмана запланировал пять кардинальных изменений в сфере здравоохранения. На эти цели в 2019 году заложено почти 132 миллиарда гривен, что на 15 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем.

Об этом свидетельствуют данные сайта Кабинета министров.

Частично реформы в медицине уже воплощены правительством Гройсмана. Речь идет о подписании декларации с семейным врачом, реализации программы «Доступные лекарства», введении бесплатной диагностики, реформировании системы экстренной помощи и развитии современной специализированной медицины.

Сам Владимир Гройсман отмечает, что несмотря на то уже имеющиеся изменения, впереди еще очень много работы.

– Система здравоохранения в Украине десятилетиями недофинансировались и не менялась. Нам еще работать и работать, чтобы возродить украинскую медицину. Мы уже сделали первые шаги. Впереди еще много работы, – отметил премьер-министр.

– Я не обещаю чуда всем и сразу. Так не бывает. Но я уверен, постепенно мы сможем сделать жизнь в нашей стране лучшей, – резюмировал Владимир Гройсман.

На 2019 год Кабмин ставит себе две ключевые задачи в сфере здравоохранения: каждый украинец должен получать квалифицированную медицинскую помощь вовремя и медики должны получать достойные зарплаты.

В общей сложности можно выделить пять основных изменений.

Семейные врачи. В 2018 году у украинцев появилась возможность свободно выбрать врача, несмотря на место жительства или «прописку». Выбрать своего семейного врача, которому доверяешь, который будет лечить всю семью, наблюдать за детьми с детства, знать образ жизни семьи, проводить профилактические осмотры и понимать, как лучше лечить.

Кроме того, теперь государство будет платить деньги медучреждению, отталкиваясь от количества пациентов – принцип «деньги следуют за пациентом». И медучреждения, которые присоединились к реформе, уже получили увеличенное финансирование от государства.

Изменилась ситуация и для самих врачей – они начинают получать достойную зарплату за свою работу. Врач, у которого много пациентов, получает больший доход. Поэтому он заинтересован в том, чтобы вы оставались его пациентом, а, значит, будет оказывать более качественную медицинскую помощь.

В общем, новый подход даст возможность повысить зарплату врачам в 2-3 раза, приобрести новое оборудование и инструменты, улучшить обслуживание пациентов. В Николаевской области врачи уже начинают получать повышенную заработную плату. В частности, у семейного врача Анны Шатней, которая работает в семейной амбулатории № 3 (ЦПСМД №6), зарплата повысилась вдвое.

– Реформа мне нравится. Нас обеспечили компьютерами, принтером. Еще один позитивный момент – это электронная очередь. Со мной заключили договор уже 1800 пациентов, что является максимально допустимым числом. Из них 400 детей до 18 лет, до 1 года – 60 детей. Мы как врачи заинтересованы в том, чтобы к нам приходили семьями, тогда мы можем отслеживать наследственность, предотвратить появление каких-то болезней. Нас стали больше ценить, доверять и прислушиваться к нашему мнению, – рассказывает Анна Шатняя.

Стоит отметить, что почти 25 миллионов человек, что составляет половину населения Украины, уже выбрали своих врачей. Те, кто еще не успел, смогут это сделать в этом году.

Доступные лекарства. Правительство стремиться сделать лечение украинцев более доступным. В 2017 году была внедрена программа «Доступные лекарства», согласно которой люди с хроническими заболеваниями могут получить медикаменты в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой.

Речь идет о более 260 препаратах от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета 2 типа. 59 из них – бесплатные. Регулярно получают доступные лекарства 6,6 миллионов украинцев.

В правительстве работают над тем, чтобы расширить перечень таких лекарств и максимально упростить процесс их получения. С апреля 2019 года их будут выписывать по электронному рецепту, что позволит получить лекарства даже в аптеке другой области.

Бесплатная диагностика. Затраты на диагностику и анализы могут достигать половины всей суммы на лечение. Именно поэтому с 1 июля украинцы получат возможность бесплатно проходить диагностику по направлению своего семейного врача. Это касается более 80% всех исследований.

В программу войдут 54 медицинские услуги: анализы, инструментальные и эндоскопические исследования (вместе с эндоскопическим оперирования). Также УЗИ, рентген, маммографию можно будет сделать бесплатно. Единственным условием будет наличие направления от вашего семейного врача.

Скорая помощь. От эффективной работы скорой помощи зависит человеческая жизнь, особенно, когда счет идет на секунды. Для того, чтобы человек был уверен, что его вызов будет принят без задержек, а «скорая» выедет вовремя, в 2019 году Кабмин начнет модернизацию всей структуры скорой помощи.

Реформа экстренной помощи начнется с Винницкой, Тернопольской, Полтавской, Одесской, Донецкой областей и города Киева. В этих регионах будут приобретены новые «скорые» с современным оборудованием, бригады экстренной помощи пройдут дополнительное обучение и будут получать высокие зарплаты. На эти цели выделен один миллиард гривен.

Современные специализированной больницы. Украинцы должны получать высококвалифицированную помощь в учреждениях, оснащенных современным медицинским оборудованием.

С 2017 года правительство начало развитие сети центров кардио-сосудистой хирургии – ежегодно выделяются деньги на закупку 13 ангиографов для их оснащения. С помощью этого оборудования будет спасена жизнь тысячам людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. За три года будет открыто 39 новых кардиоцентров по всей стране, где каждый украинец сможет круглосуточно получить необходимую помощь, а люди с острым инфарктом миокарда – бесплатное обследование и стентирование.

Достраиваются новые перинатальные центры, где сотни малышей получают шанс на жизнь. В прошлом году был открыто такой центр во Львове, вскоре заработает еще один – в Луцке.

Достраивается детская больница «Охматдет». В прошлом году запущена работа нового диагностического корпуса, и уже более полутора тысяч маленьких пациентов прошли там обследование и получили лечение. До конца этого года будет достроена вторая очередь больницы. Вдвое больше детей смогут получить высокоспециализированную помощь.