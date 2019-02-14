Кабмин принял распоряжение, позволяющее Супрун исполнять обязанности Министра здравоохранения

Ульяна Супрун В среду, 13 февраля, Кабинет Министров Украины принял распоряжение, которое позволяет и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности Министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий Министра как члена Кабмина.

Об этом сообщается на странице МОЗ Украины в Facebook.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности.

Такое решение позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы МОЗ Украины и является ответом на то, что работа МЗ Украины была заблокирована решением Окружного административного суда Киева.

«Распоряжение Правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинца, продолжить процесс строительства детской больницы «ОХМАТДЕТ» и закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Ранее Супрун заявила, что решение суда о запрете нынешнему руководителю Минздрава выполнять свои обязанности на этой должности блокирует доставку препаратов в медучреждения.

Когда в Киеве проходила аппеляция по делу об отстранении Супрун, у здания суда в ее поддержку собрались сотни человек.