В Коблевской ОТГ на Николаевщине обсудили ремонт дороги, соединяющей два села

В воскресенье, 10 февраля, в селе Украинка Коблевской ОТГ жители села встретились с администрацией Громады для того, чтобы обсудить состояние дороги, соединяющей два села: Червоноукраинку и Бессарабку, а также дороги, ведущей к трассе «Николаев-Одесса».

Об этом сообщает koblevo.news.

По словам главы Коблевской ОТГ Владимира Панича, администрация ОТГ ведет переговоры с областным советом, а также собирается до 15 февраля отправить представителя Громады на заседание комиссии областного совета, где будут распределяться деньги на дороги.

«Мы тогда поедем вместе на заседание комиссии, чтобы они, наконец, услышали, что это не глава или депутаты пиарятся на этой проблеме, а это действительно – требование людей, которые уже не могут не только доехать, а и дойти по этим дорогам!», – подчеркнул Владимир Панич.

Его слова подтвердил депутат Березанского районного совета Андрей Гроза, также присутствующий на встрече с жителями села, сообщив о том, что все письма с подписями жителей уже переданы в облсовет, и до 15 февраля вопрос по ремонту дороги в село Червоноукраинка должен быть рассмотрен на областной транспортной комиссии.

«… до 15 числа должна пройти комиссия в облсовете, на которой будет рассматриваться ваша дорога. Я думаю, что мы отстоим, всё-таки, финансирование. Я вам, конечно, не обещаю, что здесь выложат всё асфальтом и можно будет как по взлётной полосе ездить…», – сказал Андрей Гроза.

В ответ на слова жителей села, многие из которых видят в происходящем лишь пиар чиновников, Владимир Панич рассказал, что при всем желании госсубвенции, приходящие в ОТГ на определенные цели депутаты не могут направить на ремонт дорог, которые, к тому же, не находятся на балансе Коблевской громады. В свою очередь и областной совет не может выделить на ремонт дорог больше денег, чем это предусмотрено статьей расходов бюджета на эти цели.

«Есть статья в бюджетном кодексе, которая называется «Нецелевое использование бюджетных средств». То есть сегодня в пределах села мы можем использовать средства, а за пределами – нет», – отметил он.

В свою очередь местные жители попросили удовлетворить срочную потребность села в бесплатном автобусе, который будет выезжать из села в половину восьмого утра и возвращать пассажиров обратно в село в половину шестого вечера. На это Владимир Панич пообещал, что в течение месяца этот вопрос будет решен. Правда сделал он это с оговоркой, что, к примеру, школьный автобус, который пригнали в Громаду еще в декабре прошлого года, администрация смогла забрать только две недели назад, потому как областным советом не было принято решение о передаче этих автобусов непосредственно учебным заведениям.

Также от жителей поступило предложение поставить в селе шлагбаумы для того, чтобы ограничить движение большегрузов, имеющих огромный потенциал к разбитию дорог и старых, и будущих новых.

«И еще такое к вам предложение: сделать по селу шлагбаумы. Камазы ездят, полностью загружены по асфальту, который еще клали при совхозе «Украинка» (80-ые годы прошлого столетия – примечание ред.). На некоторых улицах его почти нет. А наше правительство будет ездить по такой дороге на работу?!», – высказали своей возмущение жители Червоноукраинки.

Стоит отметить, что люди не только возмущались, но и вызывались помочь кто, чем может: кто трактором, кто подвести машиной материалы, кто контролем. При удачно сложившейся ситуации, работы по ремонту дорог должны начаться уже это весной.

Ранее сообщалось, что в Казанковской громаде засыпали ямы на разбитых сельских дорогах, чтобы автобус мог привезти детей в школу.