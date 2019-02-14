Двухликий Янус мэра Сенкевича

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или одной рукой убиваю малый бизнес в Николаеве , другой дружу только с крупным!

...или одной рукой убиваю малый бизнес в Николаеве , другой дружу только с крупным!

Не удается совместить мэра  Сенкевича, которого мы, Горожане и предприниматели,   избирали в  Николаеве, как  представителя малого и среднего бизнеса,  с предвыборными обещаниями,   изменить город в интересах Горожан и   прежде всего для  самодостаточных предпринимателей, что создают рабочие места, кто самозанят,  без субсидий и дотаций государства и бюджета и САМИ заботится о своих семьях, своих коллегах и работниках, и нынешнего Друга  гаранта!

Тогда в 2015 году  Мы повесили флаги на свои автомобили, пошли волонтерами в избирательные комиссии и агитаторы, и  ПОБЕДИЛИ,  а взамен  получили  мэра Сенкевича, что 2 года изучал профессию мэра по загранкомандировкам по всему миру, на дорогих  форумах, за гроши мировых спонсоров и городского бюджета. На третий год  учебы наш мэр Сенкевич нашел себе другого учителя и Друга, гаранта и олигарха, «что подставил ему плече»!

И ВСЕ!! Конец мэру от народа и горожан!!Понеслось! Что не действие городской Власти, то против Горожан и представителей малого и среднего бизнеса.

Злочастный   конкурс выбора  УК имени  Репина- Сенкевича, с приходом монстра МОНОПОЛИСТА корпорации «Мисто для ИХ людей» с двойными тарифами  и двойными платежками,   что уничтожает средние предприятия  ЖКХ и оставляет Горожан,  вслед за тарифами Гройсмана,  без средств  для покупок на рынках и магазинах, на одежду и походы в кино и на  ярмарки!

Бедные Горожане это СМЕРТЬ для малого и среднего бизнеса в любой стране или городе!! Монополиям плевать на бедность и неплатежеспособность, ибо они монополия и черпают средства напрямую из бюджета, субсидий или своего положения на рынке!!  А Малому бизнесу надо извернуться, улыбнуться КАЖДОМУ покупателю, завернуть покупку и еще найти этого покупателя или потребителя твоих услуг.

Что  имеем  в делах, а не помыслах от мэра и городской Власти:  мэр Сенкевич ЛИЧНО бегает с плоскогубцами, срывает объявки парикмахерских и магазинов  собачего корма, не согласовывает НИКАКИХ мест для цивилизованной рекламы и ввел  целый полк (департамент в 22 человека) чиновников с окладами от 22 тыс грн  по «борьбе с коррупцией и МАФами». Странный департамент , который вне судебно наделен правом карать и миловать, одни МАФы демонтировать варварски и нагло, другие под носом мэрии или администраций будут стоять и издеваться над здравым смыслом и СПРАВЕДЛИВОСЬЮ!!

На днях мэр своим пальчиком поддержал новую платформу-объединение  предпринимателей, скорей все же выше среднего , чем малых! Успеха им и удачным проектов! Но при этом  мэр Сенкевич взывал к той же справедливости и обозвал своих Горожан «Жлобами», чьи фасады и прочие дела не соответствуют его высокому уровню эксперта??

Готовьтесь Горожане, что самозаняты и кормите свои семьи. Уже началась необъявленная война мэра с предпринимателями на примерах закрытия авторынка на Комсомольской (на биржу труда предприниматели), не прекращаются наезды на  фермерский рынок на Колодезной (долой дешевые продукты). Его полк - департамент крушит все новые МАФы, что не депутатские с фракции Самопомощь или  тех, кто не сдались в плен и на коррупцию! (про аресты за коррупцию в самой мэрии отдельный разговор).

Имею право так судить, ибо с 1997 года как директор ТК «ТОНИС» сам организовывал Первую  в Николаеве выставку  (бесплатную) малого бизнеса в ВК «НАРИМ» (был такой), первое чествование малого бизнеса в театре имени Чкалова и  при содействии ныне депутата Кужель и мэра Чайки, и чиновника нетипичного Ветрова  открывали Первый в Украине центр по поддержке малого и среднего бизнеса на 4 этаже мэрии! Никогда ни от мэра Олейника или тем более мэра Чайки не слышал ни одного презрительного или пренебрежительно слова, типа «Жлобы», про  Горожан, налог с которых есть ОСНОВА бюджета города Николаева!!

Совет мэру от Горожан: СРОЧНО раздружится  с олигархом гарантом, с корпорациями , типа НГЗ и  Нибулон, которых ему трогать кишка тонка, с новым монстром «Мистом для его людей»,  и вернутся к диалогу с Горожанами  для чего  стелить дорожку  благоприятствования малому и среднему бизнесу, основе благосостояния Украины и Николаева.

Совет предпринимателям: пальчик вверх от мэра Сенкевича  нам уже не нужен. Нужны дела и ответственность Влады перед Горожанами и предпринимателями!

НЕ услышит  и НЕ выполнит предвыборных обещаний или решений судов по монополисту МДЛМ:  будет как в бизнесе : контракт расторгнут, ОТСТАВКА!

(ничего личного - это Бизнес!!)

Александр Иваненко

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