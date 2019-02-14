Житель села Еланецкого района пожаловался, что «Николаевгаз» заставляет покупать у них оборудование – на предприятии опровергли это

Илюстрация из интернета Житель села Нововладимировка в Еланецком районе Николаевской области пожаловался, что на днях во всех домах отключили газ из-за неисправности редукторов. При этом, покупать новое оборудование заставляют только у «Николаевгаза».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил местный житель.

— У нас газовая служба отключила газ, по причине неисправности газовых редукторов во всех домах поселка. И заставляют нас купать свои газовые редукторы, только те, которые они предоставят, но когда это будет непонятно. Нам не разрешают покупать другие редукторы. Люди говорили им до отопительного сезона, что редукторы травят газ, уже года четыре – они ничего не делали, а сейчас в отопительный сезон приехала с Вознесенского района комиссия. И вчера нам отключили газ, а в газовой службе в Еланецком районе требуют подписать расписку, что мы обязуемся купить у них этот газовый редуктор. Мы смотрели в магазинах другие редукторы, они там по 1,5 тысячи гривен, а они говорят покупать только их за 3 тысячи гривен, - сообщил мужчина.

Специалист по связям с общественностью и прессой ПАО «Николаевгаз» Элина Луцкевич в комментарии изданию подтвердила, что в районе проводятся работы по ремонту неисправных редукторов, но покупать редукторы у предприятия никто не обязывает, так как такого оборудования у них просто нет.

— Дело в том, что у нас нет этих редукторов, мы не продаем оборудование, мы только выполняем ремонтные работы согласно нашему прейскуранту и все, - отметила Луцкевич.

В частности, она предположила, что люди могли не верно понять сотрудников газовой службы, которые в качестве примера показали оборудование нескольких производителей, которые подходят по техническим характеристикам в данном случае.

— В каком магазине, за сколько и какого производителя покупать эти редукторы, люди решают сами. Мы не имеем к этому отношения, мы можем только посоветовать производителя по техническим характеристикам, потому что если купят какое-то другое, оно может не подойти и это будут выброшенные на ветер деньги. Может газовщики сказали, как пример, а люди решили, что нужно конкретно это покупать, это точно не мы продаем, у нас этого просто нет, - сообщила Луцкевич.

Напомним, что ранее в Николаеве жильцы подъезда № 2 по адресу улица Генерала Карпенко, 12-Б, пожаловались, что сотрудники «Николаевгаза» отключили газ якобы из-за одного должника и у людей нет возможности приготовить пищу. На предприятии отметили, что для возобновления газоснабжения необходимо проверить стояк по всем квартирам, но некоторые жители этому препятствуют.