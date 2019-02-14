«Мы стали первопроходцами в Украине», – директор НТРЗ Симченко о получении сертификата на модернизацию локомотивов

Коллектив Николаевского тепловозоремонтного завода стал первым в Украине, кто прошёл сертификацию на выполнение работ, которые сегодня в нашей стране, кроме НТРЗ, пока ещё никто не делает.

Об этом сообщают в пресс-службе НТРЗ.

— Нам удалось создать собственное конструкторское бюро и стать первопроходцами на пути модернизаций локомотивов, - сообщил директор завода Вячеслав Симченко.

В частности, он отметил, что «некоторые разработанные нами проекты уже запущены в серию и были усовершенствованы, учитывая опыт первых моделей».

— К сожалению, на сегодняшний день многие заводы или закрылись, или влачат жалкое существование. Много конструкторских бюро закрылось, а сами конструкторы уехали либо уже с друзьями-пенсионерами играют в домино во дворах. Разрабатывая и внедряя современные технологии, мы сможем поделиться ими с нашими коллегами (конкурентами), ремонтными заводами, и тогда наш локомотивный парк существенно омолодится. Поэтому быть первопроходцами нам не только приятно, но и ответственно, - добавил директор НТРЗ.

Также Симченко отметил, что главная заслуга в получении сертификации принадлежит, конечно же, коллективу завода, всем тем, кто живёт работой и по-настоящему болеет за результат и развитие производства.

Напомним, что ранее директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко подводя итоги 2018 года сообщил, что предприятие конкурирует с европейскими заводами.