Глава САД Николаевщины надеется, что с перевозчиками, которые игнорируют воинов АТО, будут разрывать договор

Глава Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко надеется, что в 2019 году договоры с перевозчиками, которые не перевозят военнослужащих согласно льготам, будут разрывать.

Об этом шла речь в четверг, 14 февраля, в ходе проведения конкурса среди перевозчиков по выбору маршрута, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Максименко отметил, что несмотря на просьбы и требования областной власти учитывать льготы при перевозках участников АТО или их семей, конфликтные ситуации продолжают случаться.

— К сожалению, сколько мы не вызываем, сколько не проводятся какие-то системные работы с перевозчиками, сколько мы не просили, сколько не приказывали, все равно ситуация с перевозками участников АТО, семей погибших участников АТО, она не меняется. Я надеюсь, что управление инфраструктуры будет жестко реагировать на это, я надеюсь, что в 2019 году мы увидим очень много разрывов договоров из-за этой ситуации, - сказал Андрей Максименко.

Напомним, в Николаеве водитель автобуса №52 отказался пускать в транспорт воина АТО по удостоверению участника боевых действий и посоветовал обратиться на горячую линию Николаевской облгосадминистрации. Позже стало известно, что водителя уволили.