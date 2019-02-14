Дороги, медицина и электроснабжение: Еще один район на Николаевщине представил перспективный план своего развития

В среду, 13 февраля, власти Доманевского района представили перспективный план своего развития на 2019-2021 годы в ходе итогового заседания Совета регионального развития.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Присутствующий на заседании первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь поблагодарил районную власть за проведенную большую работу по проведению среди жителей района активных обсуждений, сбор предложений от общин для последующего включения в перспективный план.

«Утверждение перспективных планов развития является очередным этапом практической реализации взвешенной стратегии Президента Украины Петра Порошенко по дальнейшему развитию общин. Этот решительный шаг по внедрению плановости регионального развития полностью поддерживает председатель ОГА Алексей Савченко. Имея на руках конкретные планы, с четко определенными целями и задачами, достаточный финансовый ресурс и поддержку со стороны органов власти, общины смогут еще больше развить свой потенциал, существенно улучшить благосостояние населения», - подчеркнул Вячеслав Бонь.

В ходе заседания совета Регионального развития председатель РГА, руководители ОТГ представили общественности те проекты, которые местные общины определили приоритетным. Подавляющее большинство из них касаются развития и совершенствования дорожной инфраструктуры, восстановление уличного освещения, мероприятий энергосбережения, улучшения качества питьевой воды, монтаж систем водоснабжения и водоотведения, предоставления качественной медицинской помощи населению, развития спортивной инфраструктуры и прочего.

По итогам длительного обсуждения перспективный план развития Доманевского района 2019-2021 годы был единогласно утвержден.

Напомним, в рамках завершения процесса формирования трехлетних перспективных планов развития районов и общин области 12 февраля состоялось итоговое заседание Совета регионального развития Березанского района, в ходе которого заместитель главы Николаевской облгосадминистрации выразил готовность ОГА помогать в реализации проектов, которые инициирует местная власть на Николаевщине.