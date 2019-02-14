«Оноприенко - это сила!»: В Харькове пранкеры собрали проплаченный митинг за серийного маньяка и убийцу

В итоге журналисты обсудили все с мужчиной и придумали следующую легенду:

«Все желающие должны собраться 13 февраля в 16.00 на площади Конституции. С собой брать ничего не нужно, только любой документ для регистрации. Митинг проходит в поддержку кандидата в президенты от народа... Анатолия Оноприенко».

Как известно, Анатолий Оноприенко в период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека. По жестокости он, согласно некоторым источникам, является самым жестоким маньяком XX века, сравнимым с Чикатило.

«Мы специально решили выбрать «в кандидаты» не существующего политика, а такую одиозную личность, чтобы показать - любителям «легкой наживы» абсолютно все равно за кого голосовать. И вместо Оноприенко мы могли подставить любую фамилию, будь то Милошевич, Мадуро или Захарченко, это не поменяло бы ничего. На «митинг» ожидаемо пришло гораздо меньше людей, чем звонивших. Кто-то додумался прочесть кто такой Оноприенко, кто-то испугался, а кто-то просто не захотел. И им повезло», - говорится в сообщении.

В издании отмечают, что в 16:00 на площади Конституции находилось чуть более сотни человек. Координатору едва удалось сгруппировать их у памятника Нике, но некоторые также продолжали оставаться в стороне.

«Андрей попросил их проскандировать на камеры «Оноприенко - это мы!», «Оноприенко - это сила!», и «Оноприенко - будущее Украины!». И «митингующие» легко это сделали. Более того, они на камеру уверяли, что будут голосовать именно за Анатолия Оноприенко, хотя «его предвыборную программу еще не читали», - отмечается в новости.

После митинга журналистам начали звонить его участники с требованием получить деньги. В ответ они попросили людей прочитать за кого они вышли и «перестать продавать свои голоса».