В NASA объявили об окончании миссии марсохода «Оппортьюнити», попавшего в песчаную бурю

NASA 13 февраля вновь не удалось установить связь с марсоходом «Оппортьюнити», который перестал отвечать на сигналы с Земли после того, как летом 2018 года попал в песчаную бурю. В агентстве официально заявили, что попытка была последней – это означает окончание самой успешной марсианской миссии в истории освоения космоса.

Об этом сообщает «Медуза».

«Оппортьюнити» был запущен к Марсу в рамках проекта Mars Exploration Rover. Первоначально миссия была рассчитана всего на 90 марсианских суток, основными ее задачами были поиск и описание горных пород, почв и присутствующих в них минералов, которые могли бы указать на наличие воды на Марсе в прошлом.

«Оппортьюнити» совершил посадку на планету 25 января 2004 года – на три недели позже второго участника миссии, марсохода «Спирит» (тот в итоге проработал до 2011 года). Аппараты были специально посажены в противоположных точках планеты, «Оппортьюнити» сел на плато Меридиана. Анализ данных об образцах почвы из первого же посещенного марсоходом кратера позволил ученым заключить, что часть плато когда-то была очень соленым океаном.

После первых успехов миссия была продолжена, и «Оппортьюнити» отправился путешествовать по плато Меридиана – его маршрут подбирали уже в процессе, по мере того как ученые составляли точные карты местности на основании полученных от аппарата снимков. В последующие годы марсоход рыл на поверхности траншеи, исследовал упавший на Марс метеорит, застревал в песчаных дюнах и успешно из них выбирался. С 2008 года «Оппортьюнити» передвигался задом наперед – инженерам пришлось развернуть его из-за сбоев в работе манипулятора.

В общей сложности «Оппортьюнити» преодолел по поверхности Марса 45 километров и так или иначе исследовал почти полсотни небольших кратеров на плато Меридиана. Фактически, вместе со «Спиритом» (его маршрут составил семь километров) аппараты оказались первыми марсоходами в полном смысле этого слова – ранее передвижные аппараты садились на Марс дважды, но американский «Соджорнер» в 1997 году преодолел лишь 20 метров, а советский ПрОП-М 1971 года, несмотря на мягкую посадку, так и не вышел на связь.

В начале июня 2018 года «Оппортьюнити» попал в пылевую бурю. При пылевых бурях над поверхностью Марса образуется аналог смога из поднятых в атмосферу пылинок. В результате интенсивность падения солнечных лучей на батареи марсохода снижается, и они не могут вырабатывать достаточного количества энергии для полноценной работы аппарата. «Оппортьюнити» попадал в пылевые бури и раньше, но на этот раз она оказалась очень сильной и продолжительной.

После начала бури NASA приостановило выполнение научных задач, переключив «Оппортьюнити» в режим сохранения функциональности – энергия батарей целиком направлялась на поддержание температуры марсохода на необходимом уровне. Через три месяца пыль над поверхностью рассеялась, и агентство стало предпринимать попытки разбудить марсоход, но все они оказались безуспешными. Судя по всему, «Оппортьюнити» все-таки замерз – или же его батареи за время вынужденного простоя потеряли мощность, и марсоход просто не в состоянии ответить на сигнал с Земли.

Напомним, что суд признал банкротом компанию, которая планировала колонизацию Марса.