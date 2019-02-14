В Николаевской ОГА из-за несоответствия условиям сняли с конкурса на пассажирские перевозки все фирмы-претенденты

В Николаевской областной государственной администрации прошло заседание конкурсной комиссии, которая должна была отобрать фирмы-перевозчики на областные маршруты, однако по итогам заседания все претенденты были сняты с конкурса.

Конкурс прошел в четверг, 14 февраля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Комиссия состояла из общественников, депутатов районных советов и сотрудников управления инфраструктуры ОГА. Глава конкурсной комиссии, руководитель Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко обозначил основные условия, при которых фирма-перевозчик может победить на маршруте, который выбрала.

Среди основных условий:

-наличие лицензии на перевозки;

-наличие достаточного количества автобусов, которые отвечают условиям конкурса, вместительностью, классом, техническими показателями;

-фирмы-перевозчики обязаны предоставить транспорт на проверку сотрудникам Укртрансбезопасности;

-Каждый автобус, который используется перевозчиком на маршруте, должен быть занесен в базу Укртрансбезопасности;

-Перевозчики обязываются на протяжении 20 дней самостоятельно оборудовать транспорт GPS и GPRS системами мониторинга, которые будут работать с программным обеспечением, предложенным организаторами;

-Наличие резервного автобуса в случае поломки транспортного средства;

До 35% транспортных средств от общего количества автобусов, которые должны быть оборудованы для маломобильных групп населения или инвалидов;

-Количество водителей должно совпадать с количеством автобусов, но не должно быть меньше;

-Автобусы должны быть маркированы с названием фирмы-перевозчика с контактными данными;

-В течение всего года, кроме зимнего периода, водители должны быть одеты по форме;

-Обязательное наличие у водителей бейджей с ФИО и контактами фирмы-перевозчика;

-Наличие свидетельства соответствия автобуса параметрам комфортности;

-Наличие билетов;

Всего на конкурс было вынесено 45 маршрутов. На конкурс подались фирмы-перевозчики - ООО «Алан-Техно», ООО «Митап», ТДВ «Доманевская АТП», ФЛП «Устименко», ООО «Гаджиев», ФЛП «Ярошенко», ООО «Альянс-Сервис», ООО «Николаев-Авто», ТДВ «Орион-Авто».

При перевозчиках секретарь комиссии раскрыл конверт и зачитал, какие маршруты выбрали те или иные фирмы, после чего председатели комиссии попросили перевозчиков и представителей прессы для проведения конкурса. Позже стало известно, что ни один перевозчик не прошел конкурс, поскольку не соответствует обязательным условиям для того, чтоб заступить на маршрут. На сегодняшний день перевозчики будут работать по старым договорам, а когда будет проведен следующий конкурс, неизвестно.

Напомним, глава Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко надеется, что в 2019 году договоры с перевозчиками, которые не перевозят военнослужащих согласно льготам, будут разрывать.