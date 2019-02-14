В Николаеве полиция провела рейд против продажи самогона – 10 литров спиртного вылили на землю

В среду, 13 февраля, участковые офицеры полиции Центрального, Ингульского, Заводского и Корабельного отдела полиции в Николаевской области провели отработку на территориях обслуживания по выявлению и документированию лиц, осуществлявших продажу самогона.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По результатам рейдов в отношении восьмерых правонарушителей правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 176 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки»).

Санкцией указанной статьи предусмотрено наложение на нарушителя взыскания в виде штрафа от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полученные 10 литров спиртных напитков домашнего производства полицейские уничтожили на месте происшествия, вылив на землю.

Напомним, что 23 октября сотрудники управления превентивной деятельности обнаружили факт хранения самогона в доме на улице Андреева.