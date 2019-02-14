У Зеленского опровергли информацию о закрытии офиса Зе!Команды в Николаеве

В Зе! Команде заявили, что в сети распространяют не правдивую информацию о закрытии их офиса в Николаеве.

Такое заявление они опубликовали на странице Команда Зеленского в Николаеве в Facebook.

«В сети интернет распространяются фейковые новости о Закрытии Зе! Офиса в Николаеве, который находится по адресу: улица Малая Морская, 9/А. Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем Вам что офис Зе! Команды работает с 9:00 до 19:00 без выходных. Мы ждем Вас!» - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее у Зеленского сообщили об открытии офиса в Николаеве.

Также ранее украинский журналист Александр Дубинский опубликовал скриншоты переписки народного депутата Украины от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Александра Черненко с якобы сотрудником Аппарата Президента о том, каким образом запретить к показу сериал «Слуга народа-3» с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским как предвыборную агитацию.

В свою очередь кандидат в президенты и главный актер сериала «Слуга народа» Владимир Зеленский назвал шум вокруг фильма маркетингом и поблагодарил за рекламу.