Почти 62% уволенных чиновников восстанавливаются в должности через суд

Павел Вовк

Окружной административный суд Киева заявил, что решением суда восстановлены в должности 62% уволенных чиновников.

Об этом в интервью Украинским новостям рассказал Глава окружного админсуда Павел Вовк.

«Окружной административный суд города Киева удовлетворяет, согласно статистике, в год около 60% исков. А конкретно по категории дел "увольнение с публичной службы" такой показатель составляет 62%», - сказал он.

За 2018 год из 378 дел удовлетворили иски по 235 делам. При этом, Глава окружного админ суда подчеркнул, что преимущественно органы власти выполняют решение суда о восстановлении уволенных чиновников.

По его словам, этот процесс блокируется исключительно в единичных случаях в отношении топ-чиновников.

Напомним, что ранее административный суд города Киева восстановил экс-главу ГФС Насирова в должности и обязал государство выплатить ему компенсацию.