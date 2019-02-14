В компании «Місто для людей Миколаїв» рассказали о ближайших планах по текущему ремонту кровли

Начиная с 13 февраля, управляющая компания «Місто для людей Миколаїв», в связи с благоприятными погодными условиями возобновила проведение работ по текущему ремонту кровли.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сделать ремонт сразу во всех домах на обслуживании, за которыми десятилетиями до этого ухаживали ненадлежащим образом, просто невозможно. Изношенность жилого фонда привела к тому, что повсеместно случались аварийные ситуации: это и порывы канализации, теплотрасс, холодной воды, остановка лифтов», - говорится в сообщении.

В частности, в компании отмечают, что этой зимой горожане подавали много заявок на ремонт кровли. А так как большинство домов находятся в ужасном состоянии, то ситуацию «невозможно улучшить небольшим количеством рубероида или одним листом шифера. А когда одновременно в доме прорывает канализация и протекает крыша, приходилось делать выбор в пользу первого».

«С 13 февраля мы возобновили работы по текущему ремонту кровли и на сегодняшний день нам удалось уже выполнить работы по трем адресам, а, если погодные условия будут позволять, то мы продолжим работы и далее. В ближайшую неделю мы планируем отремонтировать более 1000 м2 кровли», - сообщил Анатолий Быценко.

В компании также сообщили, что заявки на текущий ремонт кровли выполняются в порядке очередности их подачи, исключением могут быть лишь наиболее критичные ситуации.