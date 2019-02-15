Глава николаевского избирательного штаба «Оппоблок - За Жизнь» на форуме лидеров не сразу выговорил слово «кораблестроение»

Скандальный бывший глава Волынской облгосадминистрации, экс-регионал Александр Башкаленко возглавил избирательный штаб партии «Оппозиционный блок - За жизнь» в Николаевской области.

Об этом говорится на официальном сайте политической силы.

Так, Александр Башкаленко принял участие в Форуме общественных лидеров, на которой, по данным партии, съехались 300 человек со всех регионов Украины, чтобы выразить свою поддержку сопредседателю «Опоблоку» Юрию Бойко.

В частности, Башкаленко, выступая в поддержку Юрия Бойко, отметил, что поддержка реального сектора экономики, в том числе и кораблестроения, является залогом развития страны и повышения уровня жизни граждан. При этом, он не сразу смог произнести слово «кораблестроение«.

— Нас затронул один вопрос, который мы поднимали, этот кластер, по которому мы рассказывали – это возрождение колибро-, кораблестроения. Колибро-, кораблестроение – это тысячи рабочих мест для Николаевщины, это десятки поднятых с колен наших предприятий. Спасибо вам за этот кластер в виде национального проекты, который вы презентовали на Николаевщине, - сказал Башкаленко.

Напомним, Башкаленко, который был руководителем «Партии регионов» на Волыни, возглавлял Волынскую ОГА в 2014 году во времена Януковича.

Отметим, что в феврале 2014 года в Луцке митингующие штурмовали областное управление милиции и захватили председателя ОГА Александра Башкаленко. В ходе штурма его вывели на сцену, где активисты требовали от губернатора написать заявление об уходе, но тот наотрез отказался. В итоге, его облили водой из 5-литровой бутыли, заставили сесть и приковали к сцене. После народной люстрации во время революционных событий в Луцке он подал в отставку и впоследствии был руководителем волынской организации «Опоблока».

Александра Башкаленко, к тому же, связывают с незаконным строительством многоэтажки «Луцкая Ривьера» на улице Ковельской в ​​Луцке.