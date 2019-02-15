В «Місто для людей Миколаїв» рассказали, в какой последовательности проводятся текущие ремонты

В управляющей компании «Місто для людей Миколаїв» рассказали о том, в каком порядке работники реагируют на заявки горожан.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В МДЛМ напомнили, что жилой фонд города находится в неудовлетворительном состоянии и впервую очередь от этого страдают жители многоэтажных домов, которые вынуждены жить в полуразрушенных зданиях с протекающей кровлей, изношенными коммуникациями и внутридомовыми системами.

Также отмечается, что компания часто сталкивается с недопониманием самих жильцов в части приоритетности заявок, так как в домах в плачевном состоянии, где, например, течет кровля и в тоже время потрескалась краска на стенах в подъезде, жильцы оформляют несколько заявок, причем каждый со своей проблемой, что абсолютно нормально, но потом возникает ситуация когда люди жалуются, что якобы не отреагировали на мою заявку, а заявку соседа закрыли.

«Мы реагируем на все заявки, но в первую очередь мы всегда закроем ту заявку, которая будет нести наиболее аварийный характер», - отметил Анатолий Быценко.

Кроме этого, отмечается, что «за сутки в компанию поступает внушительное количество именно аварийных заявок, однако, к сожалению, число обычных заявок, а также плановых текущих ремонтов, необходимость в которых мы выявляем при осмотре многоэтажных домов, также велика».

Чтобы узнать внесена ли заявка в план работ, горожане могут оставив запрос по телефону круглосуточного колл-центра, или обратившись в ближайший Центр обслуживания клиентов. Также николаевцы могут написать на страницу компании в Facebook.

Кроме этого, в случае необходимости проведения капитального ремонта, МДЛМ может информировать ДЖКХ с просьбой включить дом в титул капитальных ремонтов.

«Мы открыты для диалога с инициативными группами и представителями домов, учитываем их пожелания и, при необходимости, сделаем перераспределение средств, направив их на наиболее уязвимые участки», - говорится в сообщении.

«Аварийные заявки мы стараемся устранять максимально быстро. По обычным заявкам и плановым ремонтам ситуация напрямую зависит от самих жильцов. Понятно, что чем выше процент платежей в доме, тем больше работ мы сможем выполнить», - сообщил Анатолий Быценко.

Также на сегодня существует другая проблема - деньги, которые жильцы оплачивают по своему дому заканчиваются на каком-то одном виде работ и средств на другие не остается. Такие ситуации, как правило, случаются в тех домах, где коммуникации находятся в максимально изношенном состоянии и компанией уже были закрыты аварийные виды работ, которые исчерпали бюджет.