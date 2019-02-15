В «Николаевоблэнерго» снова напомнили, что больше не поставляют электричество населению – этим занимается другая компания

АО «Николаевоблэнерго» больше не занимается поставками электричества в дома николаевцев, этим занимается созданная ими же компания «Николаевская электроснабжающая компания».

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

На основании Закона Украины «О рынке электрической энергии» состоялось отделение оператора системы распределения (АО «Николаевоблэнерго») от поставок электроэнергии. Так, с 1 января 2019 АО «Николаевоблэнерго» осуществляет распределение электрической энергии бытовым потребителям на территории Николаевской области на основании публичного договора потребителя на распределение электрической энергии. В свою очередь, поставки электрической энергии всем бытовым потребителям на территории Николаевской области осуществляет ООО «Николаевская электроснабжающая компания» как поставщик универсальной услуги на основании публичного договора на поставку электрической энергии поставщиком универсальных услуг.

В соответствии с абзацем 16 пункта 13 г. XVII Заключительных и переходных положений Закона Украины «О рынке электрической энергии» АО «Николаевоблэнерго» является правопреемником в части прав и обязанностей, связанных с внедрением деятельности по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу по договорам об пользовании электрической энергией, которые действовали до 1 января 2019 года. Таким образом, АО «Николаевоблэнерго», как оператор системы распределения, является правопреемником долговых обязательств потребителей за потребленную электрическую энергию и отвечает по долговым обязательствам перед потребителями за оплаченную, но не потребленную электрическую энергию. По состоянию на 1 января 2019 вправе взыскивать задолженность с потребителей за электрическую энергию и обязанность вернуть потребителю деньги за оплаченную, но не потребленную электрическую энергию, которые возникли до 1 января 2019 года.

На основании абзаца 6 пункта 13 г. XVII Заключительных и переходных положений АО «Николаевоблэнерго» передал в общественно важных интересах с целью обеспечения поставок электроэнергии потребителям в ООО «Николаевская электроснабжающая компания», как поставщику универсальных услуг, персональные данные потребителей без получения согласия и сообщения таких потребителей о передаче персональных данных. При этом ЗУ «О рынке электрической энергии» не предусматривает автоматическую передачу любой задолженности (переплаты / недоплаты) потребителей к ООО «Николаевская электроснабжающая компания».

Автоматическая передача долговых обязательств без согласия кредитора (потребителя электрической энергии) является нарушением положений ст. 520 Гражданского кодекса Украины, согласно которой должник в обязательстве может быть заменен другим лицом (перевод долга) только с согласия кредитора. Таким образом, АО «Николаевоблэнерго» (должник), вправе перевести средства на счет ООО «Николаевская электроснабжающая компания» только с согласия потребителя (кредитора).

Итак, АО «Николаевоблэнерго» в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины и других нормативно-правовых актов готово вернуть переплату бытовым потребителям, возникшую на 1 января 2019 года, по личному заявлению потребителя на его выбор - на счет, открытый в банковском учреждении на имя владельца лицевого счета, по которому рассчитывается переплата, или перечислить на текущий счет электропоставщика для зачисления на лицевой счет потребителя. Для этого владельцу лицевого счета необходимо обратиться в АО «Николаевоблэнерго» с письменным заявлением установленного образца, которая размещена на официальном сайте АО «Николаевоблэнерго» в разделе Потребителям-Важная информация-Заявление на возврат денежных средств.

Во избежание спорных ситуаций и недоразумений, возврат средств происходит только в случае личного обращения владельца лицевого счета или уполномоченного лица, имеющего право представлять интересы потребителя с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих его полномочия, на основании подписанного после проведения согласования суммы задолженности и подписания акта сверки взаимных расчетов.