Чемпион мира по дебатам победил в споре с искусственным интеллектом

Компания IBM потерпела неудачу в своей последней попытке доказать, что машины могут одержать победу в дебатах с человеком. Искусственный интеллект Project Debater от IBM уступил чемпиону мира по дебатам Харишу Натараджану.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Bloomberg».

После 25-минутного обмена репликами о субсидиях дошкольного образования, во время которого искусственный интеллект с женским голосом показала примеры весьма человеческого юмора, зрители отдали победу 31-летнему Харишу.

Этот необычный конкурс ознаменовал собой последний пример состязаний «человек против машины». Машина IBM начала матч дерзким приветствием:

- Я слышала, что вы удерживаете мировой рекорд в соревнованиях по дебатам, выигрывая у людей, но я подозреваю, что вы никогда не спорили с машиной. Добро пожаловать в будущее.

Обоим участникам была дана тема одновременно, и у них было 15 минут, чтобы свести аргументы в четырехминутную речь, четырехминутное опровержение и двухминутное резюме. Ящик Project Debater, высотой с человека, хранил молчание и показывал синие круги на экране. В свою очередь, Натараджан набросал заметки на клочке бумаги.

Судьями выступили 416 человек из зрительного зала. При помощи смартфонов они голосовали до дебатов и после. В ходе своего выступления Хариш Натараджан переубедил 17% зрителей, поэтому победу присудили именно ему.

Самое большое преимущество, которое любой человек имеет над Project Debater – это способность произносить речь с эмоциями, голосом, интонациями, тонами и паузами, чтобы повлиять на аудиторию.

Напомним, ранее сообщалось, что флешмобы в соцсетях могут оказаться способом для сбора данных и обучения искусственного интеллекта.