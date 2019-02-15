В ЕС заявили, что не собираются создавать отдельную наблюдательную группу на выборах: «Учтем мнение ОБСЕ»

Европейский Союз не намерен создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине, поскольку будет полагаться на выводы наблюдателей ОБСЕ.

Об этом заявил официальный представитель официальный представитель Евросоюза в пятницу, в контексте предстоящей встречи министров иностранных дел стран ЕС, передает Укринформ.

Евросоюз не рассматривает возможности отправки отдельной наблюдательной миссии на выборах в Украине. Обычно, мы не делаем этого для стран, которые являются членами ОБСЕ, и будем учитывать выводы наблюдателей от этой организации. Эти выборы важны, в частности в контексте продолжения процесса реформ», - отметил представитель ЕС.

По его словам, ЕС уделяет большое внимание реформам в Украине, которая достигла большого прогресса на этом пути, но еще много предстоит сделать. Среди ключевых направлений, по которым Украине стоит продолжать последовательные преобразования, он назвал сферу общественных финансов, банковский сектор, совершенствования фискальных органов, реформу правовой системы и судов, которые должны стать более независимыми и эффективными.

Напомним, что ранее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила о том, что российских наблюдателей не допустят к украинским выборам даже на один день.