В Николаеве проверили конечные остановки 16 «маршруток» и нашли ряд недостатков

Во вторник, 12 февраля, в Николаеве проверили конечные остановки 16 городских автобусных маршрутов.

Об этом сообщает Управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций.

Так, по поручению городского головы Александра Сенкевича управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций провело совещание с представителями предприятий-перевозчиков города, во время которой был поднят вопрос о соблюдении водителями «маршруток» Правил дорожного движения и Правил предоставления услуг городским пассажирским транспортом при обслуживании пассажиров на городских маршрутах общего пользования.

Кроме того, в адрес руководителей предприятий направили письма о проведении дополнительных инструктажей с водительским составом.

Проверку провели на конечных остановках маршрутов №№ 51, 62, 26, 56, 87, 1, 82, 43, 15, 13, 31, 32, 56, 75, 23, 86 с целью соблюдения надлежащего санитарного состояния территорий, закрепленных за предприятиями-перевозчиками согласно решению исполнительного комитета Николаевского городского совета.

«Во время проверки выявили ряд недостатков, о которых сообщили директоров предприятий. Недостатки частично устранены. Работа по соблюдению санитарных норм на конечных остановках будет продолжена», - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 января управление транспорта Николаевского городского совета проверило «маршрутки» №62 (Намыв - «Трансаммиак») и №51 (Железнодорожный вокзал – Терновка), в ходе которых нашло многочисленные нарушения.