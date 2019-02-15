Депутат Николаевского облсовета возмутился работой местной власти Вознесенска и призвал развивать современные технологии

Владислав Невеселый Депутат Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый призвал местную власть Вознесенска внедрять в городе современных технологий.

С соответствующим заявлением он обратился 15 февраля в ходе сессии Вознесенского городского совета, передает пресс-служба депутата.

Депутат Владислав Невеселый поднял ряд вопросов, которые годами не решаются и игнорируются. Одним из таких вопросов стало внедрение сервиса iGov.

– Любое мое обращение или идея откладывается на потом, если не рубиться на корню сразу. Я ведь прихожу в горсовет не для того, чтобы решать свои личные вопросы, а доношу проблемы жителей. Я считаю, что городской голова и его замы, увлекшись борьбой со мной, забывают о том, что в первую очередь нужно работать на благо вознесенцев. Несколько лет я пытаюсь добиться начала работы сервиса iGov в Вознесенске. Для тех, кто не знает: iGov - сервис электронного документооборота. Там без проблем посредством интернета можно подать заявку на субсидию, на детское пособие и так далее. Мы с вами живем в 21 веке – никаких очередей и бумажной волокиты быть не должно. Более того есть возможность бесплатно, при помощи волонтеров, начать работу электронного документооборота. К примеру, в Днепре такая система работает уже давно. Я не раз поднимал этот вопрос на исполкомах, предлагал ехать со мной ради обмена опытом. Заместители мэра ехать со мной не соглашались, лишь искоса переглядывались. Они, наверное, понимали, что там нужно работать, а не делать вид. Но в итоге никто так и не решился, – высказался депутат облсовета.

Кроме того он считает необходимым создание электронного кабинета местного жителя.

– Но не «АйГовом» единым. Я не раз говорил и об электронном кабинете жителя либо единой квитанции, где бы были указаны все платежки за коммунальные, а также видны задолженности по оплате либо переплаты. Я занялся переходом с бумажного ведения учета на электронный еще работая в ПриватБанке . Я смог донести эту идею «водоканалу». Полгода назад юрист предприятия «БОС» заявил, что предприятие готово поддержать идею создания электронного кабинета жителя. Но вот город все никак не рискнет сделать шаг навстречу новым технологиям, – сказал Владислав Невеселый.

В ходе своего выступления Владислав Невеселый посоветовал городскому голове быть жестче к подрядчикам, которые некачественно выполняют свои работы. Он рассказал, что в прошлом году подавал запрос на имя городского головы, в котором поинтересовался, сколько раз их привлекали к ответственности за некачественные работы.

– Мы видим эти ситуации, когда за работу, сделанную наполовину, подрядчиков никто не наказывает, а наоборот защищают их. Напомню ситуацию с велодорожкой. Вначале был акт о том, что на ней есть дефекты. После этого я получил акт об устранении этих дефектов, хотя по факту все осталось так, как и есть. Та же ситуация и по ремонту ЦРБ. Когда представитель фонда ПАУСИ указывает подрядчикам, что они существенно опаздывают по срокам, мэр становиться на сторону этих самых подрядчиков, вместо того, чтобы решить эту ситуацию и разобраться с подрядчиком, – отметил он.

Депутат также рассказал о проблемных вопросах работы аппарата горсовета.