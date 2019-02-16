Спецназ «Святой Николай» на Донбассе передал продукты и сладости центру реабилитации детей

Бойцы роты полиции особого назначения «Святой Николай» («Николаев») оказали поддержку центру социально-психологической реабилитации детей в Добропольском районе Донецкой области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В этом центре находятся дети, чьих родителей лишили родительских прав

«Сейчас спецназовцы находятся в командировке в Донецкой области, где помогают местным правоохранителям обеспечивать общественный порядок и безопасность. Кроме раскрытия преступлений, задержания преступников и поддержания общественного порядка николаевские полицейские заботятся и о детях. Желая порадовать детей и помочь администрации учреждения с продуктовым обеспечением воспитанников, спецназовцы привезли сладости и продукты питания, которые передали администрации», - сообщили в полиции.