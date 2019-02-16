«Блокирует все виды дронов»: Военные испытали новый радиокомплекс, разработанный в Украине

В учебном центре «Десна» прошли испытания нового радиокомплекса, который сможет блокировать работу любых беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе учебного центра.

«Вооруженные Силы Украины, чтобы предотвратить слежению за режимными объектами и позиции наших армейцев, активно изучают методы противодействия БПЛА. Один из них - специальный радио комплекс украинской разработки и производства», - сказано в сообщении.

В учебном центре отметили, что комплекс будет блокировать все виды дронов, на дистанции до 1200 метров включительно, так, он способен перекрывать все каналы телеметрии, GPS-навигации и управления. Если дрон попадет в зону облучения данного устройства - потеряет управляемость.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине провели успешные испытания нового мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК».